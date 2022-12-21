紐時：推特打假難 機器人帳號淹沒白紙運動發文

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（中央社台北21日電）紐約時報報導，中國稍早前爆發反封控的「白紙運動」期間，社群媒體推特是突破封鎖、反映民眾抗爭的主要管道，卻被大量色情推文反制並掩蓋，全因自動發文的機器人帳號搞破壞。

紐時19日報導，紐時分析數千則推文和採訪知情者，並參考史丹福大學（Stanford University）發布的報告，發現與垃圾色情貼文有關的自動發帖產生器於11月25日抗議活動開始前就出現於中文版推特。

報導說，自動發帖的運作方式與用戶在搜尋欄鍵入中國城市名有關，比如查找北京等發生抗爭的地點，但就連搜尋沒發生抗議活動的城市也會被色情貼文干擾。

白紙運動在中國境內蔓延期間，這些自動產生器發布的貼文並未對付與抗爭有關的主題標籤，而是鎖定城市名等更廣泛的詞彙下手。

史丹福大學發布的報告也指向同樣結論。研究人員從推特查找30個中國城市而蒐得數百萬則推文，經梳理發現，自動發帖的產生器於白紙運動爆發前就開始動作頻頻，甚至白紙運動落幕還是動不停。

推特執行長馬斯克（Elon Musk）於白紙運動前一個月收購這家社群媒體並曾表示，遏止機器人帳號絕對是他的首要之務，但他入主後卻裁員約半數，解散信任與安全委員會（Trust and Safety Council）。

2016年成立的信任與安全委員會是為解決推特上的仇恨言論和其他問題。

紐時報導，若干監督網路的團體曾暗示，發垃圾帖的機器人帳號幕後黑手就是中國政府；但紐時與史丹福大學找不到支持這個質疑的具體證據。

報導表示，這些廣告活動確實與中國政府的宣傳運動有些相似之處，政府的宣傳運動通常用自動程序發大量帖子，來壓倒搜索結果中的真實帖子，但宣傳運動通常使用政治性標簽，並附和國家支持的信息。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111221