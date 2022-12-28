河南鄭新黃河大橋逾200車追撞1死 疑視線不佳路面結冰肇禍[影]

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（中央社台北28日電）綜合央視與極目新聞等中國媒體報導，今天清晨河南鄭新黃河大橋發生重大連環車禍，「車疊車」撞成一堆，至少涉及200輛車追撞，事故原因可能與當地晨間大霧視線不佳與路面結冰有關。

據央視新聞，上午7時46分許，河南鄭州市鄭新黃河大橋雙向發生多車相撞，警方獲報後，當地消防部門立即調派11輛消防車、66名消防救援人員趕赴現場。

截至9時30分，當地消防已經成功營救11名被困人員。據正觀新聞報導，事故造成1人死亡。

極目新聞報導，消防、急救和交警正在現場處理，現場救援人員初步統計涉及車輛200多輛。

（圖取自河南交通廣播微博weibo.com）

報導指出，黃河大橋中線附近的南北雙向車道「車疊車」撞成一堆，當中多數是小型車，所幸無載運危險化學品車輛。

網友拍攝的影片中，滿畫面的車輛都「擠」在一起，不少車輛都已經被撞得面目全非。畫面內明顯可見有大霧，能見度有限。

另據網友於社群平台推特分享的影音，長達22秒的畫面中，傳來一連串車撞車的聲響。網友說：「光聽咚咚咚的撞擊聲，就知道嚴重不嚴重，後面的車不斷撞上去。」

鄭州交警部門證實，鄭新黃河大橋確實發生多車相撞事故，具體情況還需進一步了解，疑因大霧天氣視線不佳造成這起不幸意外。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1111228

28日河南鄭新黃河大橋發生重大連環車禍，「車疊車」撞成一堆。（圖取自汽車誌微博weibo.com）

（圖取自河南交通廣播微博weibo.com）

鄭新黃河大橋位於河南省鄭州市北方。（中央社製圖）