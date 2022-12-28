重振上海疫後經濟 學者：吸引外資加大投資

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（中央社記者李雅雯上海28日電）上海市歷經COVID-19防疫封城，經濟成績單不漂亮，學者認為，除了消費信心重建外，善用上海市「對外開放」特點，致力推出利多政策吸引外資、加大投資，這是力促經濟復甦路徑圖。

上海市政府、上海社會科學院28日下午舉辦「2022年中央經濟工作會議精神解讀」線上學術沙龍，相關學者作出上述表示。

上海社會科學院經濟研究所研究員詹宇波提到，上海市前3季投資累計年減8.6%、經濟成長率年減1.4%，內需消費下滑更是這個城市面臨的問題，中央經濟工作會議也已經將恢復和擴大消費擺在優先位置。

詹宇波認為，消費恢復需要較長時間，尤其在疫情衝擊下，企業倒閉、個人失業、收入下降，消費恢復必須耗上好一段時間，因此後續經濟恢復很大程度必須仰賴投資，上海市經濟在明年復甦的道路上，可以看到投資將起較大作用，目前在吸引外資、推動外貿等策略上仍有許多可討論處。

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他說，中央經濟工作會議強調「穩字當頭」，上海市經濟要穩就是要靠重點產業，例如，先進製造業、特斯拉上海超級工廠等，官方透過推出利多政策吸引外資、加大投資，在重點產業引領下，將可以加速上海市恢復經濟活力。

上海社會科學院國際投資研究室主任孫立行指出，上海市最大特點是「對外開放」，這也是這個城市的機遇，拋出開放策略吸引外資，對於上海市經濟成長可以起很好的帶動作用。（編輯：張淑伶）1111228