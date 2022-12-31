製造業景氣加速萎縮 中國官方PMI降至47

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（中央社台北31日電）中國製造業景氣加速萎縮，官方今天公布，在COVID-19疫情衝擊下，12月採購經理人指數（PMI）報47.0%，比上月下降1.0個百分點，連跌4個月，並低於市場預期。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀本期數據表示，疫情對企業產需、人員到崗及物流配送帶來較大影響。

綜合中國國家統計局官網的數據及媒體報導，12月官方製造業採購經理人指數報47.0%，按月回落1.0個百分點，連跌4個月，為2020年2月以來最低水平。

外媒先前報導，分析師原本預估12月製造業PMI會持平保持在48。PMI以50為榮枯線，低於50代表景氣萎縮。

非製造業PMI報41.6%，按月大跌5.1個百分點，連跌7個月，也是2020年2月以來的最低水平。該項指數呈現營建和服務業景氣。

中國政府本月初大幅鬆綁防疫措施後，疫情開始急升，感染人數激增影響了經濟活動。

趙慶河表示，調查的製造業企業中反映受疫情影響較大的企業比重為56.3% ，高於上月15.5個百分點。生產指數和新訂單指數分別為44.6%和43.9%，低於上月3.2和2.5個百分點，製造業生產活動繼續放緩，產品訂貨量有所下跌。

此外，供應商配送時間指數跌至40.1%，部分調查企業反映受疫情影響，物流運輸人力不足，配送時間有所延長。

服務業景氣水平也呈現回落，調查的服務業企業中反映受疫情影響較大的企業比重升至61.3%，高於上月10.0個百分點。建築業保持擴張，建築業商務活動指數為54.4%，低於上月1.0個百分點，高於榮枯線，總體繼續保持增長。

綜合PMI產出指數則為42.6%，比上月下降了4.5個百分點，顯示中國企業生產經營活動總體有所放緩。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111231