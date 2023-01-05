中國官方批歌頌毒梟愛情 「風情不搖晃」遭下架

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（中央社台北5日電）中國官方今天公開點名「風情不搖晃」歌頌毒梟愛情，強調文學創作要有底線後，這本知名小說立刻遭電商平台下架，躍為網路最熱門話題。作者「初禾初」幾個月前就因受不了網暴宣布退圈。

「風情不搖晃」原為網路小說，走紅出版後在中國迭遭衛道人士抨擊。

該書簡介稱：「這是一個關乎於正義與信仰的故事，該作品主要講述了緝毒警察程祈在執行臥底任務中犧牲，程祈的女友、女大學生安願為了將罪魁禍首荊復洲繩之以法，為程祈復仇，化身夜店駐唱女歌手潛伏在荊復洲身邊，一邊與荊復洲虛與委蛇欲擒故縱以獲取信任，一邊潛伏在其身邊以一己之力搜集罪證。在發現荊復洲的醫生周凜的警方臥底身分之後，與周凜聯合，將荊復洲身邊的心腹一一鏟除，最終在荊復洲進行黑色交易的過程中，與周凜裡應外合，一舉將荊復洲勢力圍捕的故事。」

四川省戒毒管理局官方微博「四川戒毒」今晨點名「風情不搖晃」歌頌毒梟愛情，強調文學創作要有底線，不能讓英雄流血再寒心。「中國是禁毒大國，對毒品是零容忍態度」。

「四川戒毒」並發布一段影片，顯示不少粉絲在閱讀完該小說後，發表了一些「三觀不正」的言論，「毒梟怎麼了？毒梟也是人！這個世界上最乾淨的愛就是毒梟的愛」、「呵呵，那又怎樣？他們（緝毒員警）該死」。

隨後，共青團中央官方微博也連續發文批評「風情不搖晃」，強調「文學創作要有底線，對任何洗白、美化毒販的行為零容忍，莫讓緝毒英雄流血又寒心」；「愛上毒梟、歌頌毒梟愛情……一些網路文學為追求獵奇，拋開法律與道德底線美化毒販形象，嚴重扭曲青少年價值觀。」

官方點名批評躍為網路最熱門話題後，中國各大電商平台隨即主動下架「風情不搖晃」。

封面新聞報導引述出版方百花洲文藝出版社工作人員稱，接到很多讀者反映，說這本書「三觀不正」，之後編輯就跟作者溝通，做了下架處理。

九派新聞引述知情人士稱，作者幾個月前就在自己微博宣布退圈，就是因為這本書引發爭議，大部分讀者其實沒看過作品，關注到了負面輿論。今天輿論事件出來後，各電商平台已主動下架，作者不再關注也不做回應。

核准「風情不搖晃」出版的江西省新聞出版局工作人員則稱，情況已經匯報到印刷發行處。

「風情不搖晃」出版後，因為在中國迭遭衛道人士抨擊，作者初禾初去年10月在其微博發長文回應並宣布「退圈」。

她表示，小說的出發點從最開始就是對正義的追尋，對程祁和周凜的刻畫每個字都在表達對緝毒員警的尊重與敬佩；自己也不止一次描繪荊復洲的殘暴陰狠，對他的死沒有任何同情，更談不上「洗白」之說。

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初禾初表示，寫這本書的初衷是源於電影「色戒」，因為不能接受王佳芝在結尾放走漢奸，不能接受她心裡的小情小愛戰勝了家國情懷，所以「風情不搖晃」結尾安願開槍，忠於正義和信仰。

面對不斷湧來的網暴，初禾初寫道：「近來遭遇的辱罵和攻擊讓我疲憊，P圖造謠人身攻擊，對一個人的中傷可以成為一群人的狂歡，這件事讓我不寒而慄。」（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120105