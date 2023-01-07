中國發改委前官員：共同富裕將有大力度舉措

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（中央社7日電）前中國發改委副主任彭森昨天表示，中共20大強調收入分配制度是促進共同富裕的基礎性制度，「近期將有些大力度的舉措出台」。

據陸媒財聯社報導，彭森在昨天舉行的第19屆中國改革論壇上作上述表示。

他指出，一方面，要通過「做大蛋糕」，努力提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重；探索通過土地、資本等要素使用權、收益權增加中低收入群體要素收入，增加城鄉居民財產收入。

另一方面，則是要通過加大稅收、社會保障、轉移支付對社會收入再分配的調節力度，建立規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入，更加積極有為地促進共同富裕。

中共總書記習近平在中共20大報告中首次提及「規範財富積累機制」，並強調要「調節過高收入，取締非法收入」，引起外界熱議是否要向富人「開刀」。

其後，中共中央舉行記者會介紹20大報告，提到「共同富裕」是中國式現代化特徵，不是平均主義、劫富濟貧，強調是鼓勵一部分地區、一部分人先富起來，鼓勵先富帶後富，目的就是要實現共同富裕。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1120107