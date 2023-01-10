北京官員：過去3年企業不容易 要休養生息空間

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（中央社台北10日電）中國將COVID-19調整為「乙類乙管」後，發展經濟重回核心。北京市代市長殷勇近日提到，過去3年企業很不容易，要給企業休養生息的空間，考慮讓企業能有進一步資源、財力去恢復發展。

殷勇近日接受官媒央視訪問時作了上述表示。他並說，北京疫情已過了感染高峰期，「整個人群應該說在免疫能力方面已經構築起了新的能力」。下一階段要構建疫情監測預警體系，加強監測新的變異病毒，防止有變異以後可能衝擊目前已恢復正常的社會生產和生活。

中國當局上月初調整放寬防疫措施，放棄對民眾生活和經濟影響廣泛的清零政策，並自本月8日起將COVID-19由「乙類甲管」傳染病，調降為「乙類乙管」。

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對於如何更有針對性地統籌疫情防控和生產生活，殷勇表示，要構建整個社會正常生產生活的服務保障能力，包括快遞、外賣在內的重點行業，要幫助這些企業做好防護，以及人力上的準備。

他說，還要加大對企業的扶持力度，過去3年企業很不容易，承擔了整個防疫的大量社會成本，要給企業一個休養生息的空間，讓企業能有進一步發展空間，在確定今年的經濟增長、稅收指標與企業相關時，都會考慮讓企業能夠有進一步的資源、財力等，去恢復和發展。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1120110