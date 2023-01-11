美智庫兵推共軍犯台難成 中國學者：試探中方底線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北11日電）華府智庫「戰略暨國際研究中心」近日發布台海戰爭兵推顯示，共軍若2026年犯台難以成功且現代化的海軍將全軍覆沒。有中國學者認為，這份報告重點在試探中方對於台海問題的底線。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）這份報告指出，就兵推結果來看，共軍若於2026年犯台，這一戰將使中國悉心打造的現代海軍化為烏有，而美、日、台是以慘勝收場，且重創美國的全球地位。

這份報告引發多國關注，中國的社群平台上也有不少討論。

中國國際關係學者、上海東亞研究所助理所長包承柯接受中央社訪問時表示，CSIS在此時發布這份報告，頗有「引導輿論」的意味，而發布的主要目的應是試探中國對於目前台海問題的「底線」。

包承柯觀察，美方過去對於是否以軍事介入台海問題，多以模糊的方式表達，這份報告則以較清晰的方式論述，意圖明確。

他認為，美方這份報告的結果仍是藉由數據推演，並不能實際反應台海與中美之間的實際狀況，而是藉著這樣的方式創造「美軍會介入台海」的情境，試探中國的反應，軍事上的意義較為薄弱。

對於近日共軍在台灣週邊的軍演，以及軍機繞台等行為，包承柯表示屬於政治的延伸，是藉此遏制「台獨」與「他國干涉」，並不是代表即將爆發戰爭，「兩岸雖然有政治歧見，但人民都不願意樂見以軍事方式解決問題。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，中國一貫的立場是堅決反對外部干涉，然而若是到了關鍵時刻會使用正當權利，捍衛國家主權與領土完整。

據CSIS的報告，若爆發戰爭，中方在3週內損失慘重，海軍化為烏有、兩棲部隊的核心戰力瓦解，預估共軍會有約1萬人陣亡、損失155架作戰飛機和138艘艦艇；美國海軍損失2艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦艇，在3週作戰裡會陣亡約3200人，相當於伊拉克及阿富汗作戰20年的一半人數。（編輯：張淑伶）1120111