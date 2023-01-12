香港新增9208例確診 連續3天低於萬例

首頁 / 兩岸香港新增9208例確診 連續3天低於萬例2023/1/12 18:13請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社記者張謙香港12日電）香港今天新增9208例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續3天新增確診低於萬例。#香港#香港疫情聚焦新聞蘇花公路大清水隧道坍方交通斷 鐵路海運支援疏運普發現金6000元 數位部：2月底前完成系統上線準備陳明通提對照表 稱余正煌研究設計絕大部分來自林智堅紐時：中國放棄清零掀兩派對立 政府出手控制綠洲氯黴素眼藥膏主成分偏離規格 回收4.8萬支菸害防制法三讀禁電子煙 吸食者最高罰萬元 加熱菸納管台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性中國入境陽性率略降為16.9% 王必勝：暫未發現新變異株87高階警官調動 方仰寧任警政署警政委員、廖宗山接台南警察局長普發現金6000元 政院：符合資格外籍人士也能領本土增2萬2653例、48死 境外移入微減但仍在高點蘇花公路大清水隧道坍方 初判主因為地震加下雨立陶宛國會議員：若讓中國為所欲為 全世界都將受害台積電去年獲利首度衝破1兆元 每股純益39.2元俄羅斯稱拿下烏東關鍵礦城 旋即調整侵烏指揮層級環保署列管四氧化三鉛 致人於死最重處無期徒刑中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。