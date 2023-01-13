陝西派教育官員進駐順豐速運 擔任第一書記

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（中央社台北13日電）中共陝西省委5日選派一名年輕的教育廳女官員，進駐西安順豐速遞有限公司擔任第一書記。圖文顯示，這名與物流業毫無關聯的第一書記，在眾人簇擁下，宛如大官前來巡視。

陝西省委組織部近日選派25名年輕幹部赴25家重點非公有制企業擔任駐企第一書記，宣稱是為了「助力非公黨建提升，助推民營企業發展」，卻引發輿論質疑干預企業運作。

據陝西省物流與採購聯合會微信公眾號發布，近期，陝西省委組織部選派部分優秀年輕幹部赴省內重點非公企業擔任駐企第一書記，陝西省物流與採購聯合會副會長單位、西安順豐速運有限公司作為這次派駐企業之一，迎來了由省教育廳選派的第一書記。

陝西省教育廳對外合作與交流處副處長、三級調研員張亮作為派駐公司的第一書記，5日來到陝西順豐總部，省教育廳人事處處長申雪峰、省教育廳對外合作與交流處處長文通、西安市教育局組織人事處處長豆斌、經開區組織人事部副部長陳旭輝等多名官員陪同參加活動。

在對接會上，陳旭輝宣讀駐企第一書記任職文件，申雪峰傳達了全省選派非公企業駐企第一書記工作有關精神，並對駐企工作提出工作要求和希望。

張亮發言表示，在未來一年的駐企工作中，將虛心學習，認真瞭解企業需求，與企業同心共贏，嚴格履行崗位職責，做好黨的20大精神和中央省委各項決策部署的宣傳者，踐行者，在實際工作中尋找政企黨建與創新發展的新路子，與西安順豐一起把黨建工作做好，開創非公黨建工作新局面。

她還說，作為派駐順豐的第一書記，感受到順豐的企業文化和社會責任方面的內容後，深感自己有責任，更有義務前往一線作業現場，切身瞭解順豐基層員工的工作場景和工作內容。從基層工作出發，從業務高峰開始，真正走到物流行業一線工作中，在實踐中尋找政企合作與發展的契機。

據發布，西安順豐速運黨支部書記劉鈺誠摯歡迎了第一書記的到來，對省教育廳對非公經濟的高度重視和西安順豐的關心與支持表示「由衷的感謝」。

劉鈺說：「第一書記的派駐對順豐黨支部而言，是一個提升與發展的契機，更是讓大家進一步真正瞭解順豐，認識順豐的機會。西安順豐黨支部有信心做好省委組織部有關駐企第一書記制度。」誠摯邀請張亮一同前往基層網點走一走，看一看。（編輯：楊昇儒）1120113