官方救市民間悲觀 中國掀提前還貸熱

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（中央社台北17日電）中國官方為拉抬經濟正放鬆房地產限制，但民間卻出現對房市信心不足的「提前還貸」理財潮，迫使銀行提高還款門檻；專家認為政策有助房市走出危機，但更重要的是市場需求尚未恢復。

近期中國社群媒體上屢出現「提前還貸」討論，陸媒「澎湃新聞」14日報導，一位上海李姓民眾表示在當前不論是股票、基金還是銀行理財，對普通投資者都不太友好情況下，最好的理財方式或許就是提前還清部分房貸。但她最近拿到年終獎金預約提前還房貸，竟被告知排隊到3月之後，而且還要付違約金。

過去大家「排隊等待銀行放貸款」，現在卻轉變成「排隊等待提前還款」；易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，原因是過去貸款的利息較高，購房者希望提前還貸來降低成本；另一方面則是2022年投資理財收益波動較大且遠不及預期。

陸媒「證券時報」今天則進一步分析，指提前還房貸潮的背景就是對房市的預期發生逆轉。過去民眾普遍認為房價會上漲，資產收益遠大於房貸利率調高的成本，大家對房貸利率不敏感。但現在，對房價的預期逆轉了，房子的成本也全面顯現，包括房貸、物業、折舊等等。

「證券時報」表示，只要房貸利率高於理財利率，只要房價還在下跌，且居民預期房價下跌，提前還貸的動機，就一直會存在。

「華夏時報」試算提前還貸究竟可以省多少錢？以北京地區為例，假設「固定」利率5.2%，純商業貸款人民幣（下同）150萬元（約新台幣672萬元），貸款期限30年，等額本息方式還款。提前還貸前月繳約8236元，利息總額146.5萬元，使得利息總額已經接近貸款總額。

但如果提前部分還款30萬元，則月繳約6509元，利息總額約97.2萬元。每月還貸減少近2000元，節省利息總額約25.7萬元。

而中國政府去年以來為挽救低迷房市提振經濟，陸續放鬆對房地產行業的若干限制，包括兩次降準、三次下調貸款市場報價利率（LPR）、及五限（限購、限貸、限價、限售、限商）鬆綁、二手房「帶押過戶」、金融支持房地產16條等，但顯然仍未帶動民間信心上揚。

美國之音今天報導，中國在2020年以打擊房地產高風險借貸和投機行為的名義，規定了開發商負債率的「三條紅線」，但嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策令中國經濟增長乏力，官方現在渴望化解房地產行業的衰退風險。

中國房市銷售情況未有起色，全國商品房銷售仍延續下跌趨勢。中國統計局的數據顯示，去年1至11月，商品房銷售面積、銷售額累計同比分別下降23.3%與26.6%。

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專家表示，官方的支持政策有助房地產行業走出危機，但更持續的發展取決於市場需求恢復。

倫敦經濟研究機構凱投宏觀中國經濟研究員謝娜．岳（Sheana Yue）說，最近的大多數政策都是透過政策性銀行直接幫助債權人，但現在市場被購房者的低迷情緒拖累得更厲害。只有當情緒開始回升，而且數據顯示可能正在發生好轉時，這些政策才會開始生效。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120117