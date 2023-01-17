中國住建工作會議：一視同仁支持民企改善負債

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國全國住房和城鄉建設工作會議今天在北京召開，陸媒報導，會上要求一視同仁支持優質國企、民企改善資產負債狀況，把資金監管責任落到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。

此外，要穩定市場預期，增強政策的精準性協調性，努力保持供需基本平衡、結構基本合理、價格基本穩定，嚴控投機炒賣。

據證券時報，會議指出，房地產工作要融入中共黨和國家事業大棋局，錨定當前的中心工作來展開。一是穩預期，堅持房住不炒定位，增強政策的精準性協調性，以更大力度精準支持剛性和改善性住房需求，提升市場信心，和經濟社會發展相協調、和住宅產業發展相協調，嚴控投機炒房。

二是防範風險。要「抓兩頭、帶中間」，一頭抓出險房企，幫助企業自救，依法依規處置，做好保交樓工作。一頭抓優質房企，一視同仁支持優質國企、民企改善資產負債狀況。

三是促進轉型，各項制度要從解決「有沒有」轉向解決「好不好」，有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。要形成房屋安全長效機制，研究建立房屋體檢、養老、保險等制度，讓房屋全生命週期安全管理有依據、有保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會議強調，2023年全系統要「在穩中開好局、在進上下功夫」，重點抓好多方面工作，以增信心、防風險、促轉型為主線，促進房地產市場平穩健康發展。大力支持剛性和改善性住房需求，因城施策、精準施策。以發展保障性租賃住房為重點，加快解決新市民、青年人等群體住房困難問題。

另外，要以實施城市更新行動為抓手，著力打造宜居、智慧城市；深化城市管理改革為動力，提高城市科學化、智慧化管理水平；以協同推進降碳、減污、擴綠為路徑，切實推動城鄉建設綠色低碳發展；健全風險防控機制為關鍵，堅決守住城鄉建設領域安全底線。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120117