更多編輯台推薦新聞：
Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周玉蔻辣新聞討論晶華緋聞案 NCC罰300萬
首頁 / 兩岸

中國燒烤店又傳施暴 惡男揮刀劃傷受害女脖子

2023/1/18 16:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）去年6月間中國河北省唐山市某燒烤店驚傳惡煞男圍毆弱女的凶殘仍歷歷在目，17日河南三門峽某燒烤店又傳暴力男鎖喉受害女並揮刀劃傷對方，店主夫婦徒手與惡煞拚搏纏鬥，場面相當驚險。

中國媒體九派新聞報導，微博廣傳的監視器畫面顯示，事發當時兩女在燒烤店用餐，站著跟她們說話的男嫌突然拿刀並鎖喉其中一人，另一女嚇得起身捂嘴求救。

老闆娘奮不顧身雙手緊抓著惡男持刀的右手，老闆也趕緊上前加入戰局，又因3人角力重心不穩紛紛跌倒在地，所幸見義勇為的店主夫婦合力制伏持刀惡男。

店老闆說，男的已被警方帶走，自己和妻子都沒受傷，受害女的脖子上有道劃痕，並說「兩個人可能是鬧彆扭，他倆應該是認識的」。

店老闆指出：「當時沒想那麼多，咱肯定是要奪刀子，不奪的話會造成什麼後果啊？」

去年6月間，唐山市機場路某家燒烤店爆發群毆衝突，起因疑受害女不理會酒後來搭訕的醉意男而惹怒他，招致多人圍毆被害者。

一干人等之後還不放過，把她拖到店外繼續拳打腳踢，意圖解圍的也被波及，直到受害女渾身是血躺在地上奄奄一息，仍止不住施暴的拳腳。

全案經河北紀監委調查共起訴28人，河北省廊坊市廣陽區人民法院去年9月間一審宣判，主嫌陳繼志因尋釁滋事及聚眾鬥毆等罪，被判有期徒刑24年，其餘27名被告被判6個月至11年不等。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120118

#中國
#陳繼志
#唐山市機場路
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族