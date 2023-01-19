中國推「強國交通」 分析：官方強推國進民退

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（中央社記者呂佳蓉台北19日電）中國官方預計推出「強國交通」應用程式，涵蓋海、陸、空，可叫車和預約貨運。分析指出，官方要自己做市場，推行「國進民退」，將黨管一切。

中共中央宣傳部主管的「學習強國」平台推出「強國交通」應用界面。官方表示已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將占市場全部運力的90%以上。

據自由亞洲電台報導，獨立經濟學者秦偉平形容中國官方推出「強國交通」令他感到震驚。

他表示，食衣住行在中國是重要的一部分，與民眾生活相關，市場需求大。以往，「滴滴出行」有急遽成長的空間，可能在某些環節還有需要規範的地方，政府應要規範這個市場或是明訂遊戲規則。

「現在的情況不太一樣」，秦偉平指出，中國官方要自己做這個市場，但他仍對「強國交通」的發展不看好，因國企一直以來管理企業的效率不佳，管理成本高且不了解市場需求。

此前，中國官方對新興科技平台行業以「反壟斷」或是「數據安全」為由進行監管。

美國南卡萊羅納大學艾肯商學院教授謝田指出，中國當局是在推行「國進民退」、「國富民窮」，這是刻意打壓民企。

謝田表示，如果「強國交通」以攻佔市場為目標，官方應能很快達到，並說「對私企的老闆來說，你現在最好的策略就是把公司賣給中共、送給中共、讓給中共，就『潤』（即RUN，跑走、離開之意）好了，因為真的是沒什麼辦法了。」

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謝田指出，只要是賺錢的產業，中國的國營企業都會想進入。「國企已經控制了所有最賺錢、利潤最豐厚的產業，能源、通信、銀行、交通，最主要賺錢的行業已經在中共控制之下。之所以還沒有控制新興的高科技產業，因為他們不懂、不知道怎麽做。」

謝田進一步表示，等到高科技民企發展成熟，北京便會將其搶過來，「這便是中國政府一貫的做法」。（編輯：周慧盈）1120119