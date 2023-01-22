北京餐廳備戰農曆新年檔 業績因放寬防疫慢熱

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北京餐廳備戰農曆新年檔，但業者表示，餐飲預定因為放寬防疫，許多人返鄉或旅遊而呈現慢熱。圖為去年放鬆防疫後，北京市東直門內大街的簋街重拾「煙火氣」。（中新社提供）中央社 112年1月22日

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（中央社台北22日電）迎接3年來第1個放開疫情管控的農曆新年，北京多家老字號、知名餐廳年夜飯包間已訂滿，企業也開始召回收假員工備戰；不過，今年年夜飯預定出現「慢熱」，因為許多人要出去旅遊或返鄉。

新京報報導，老字號的餐廳年夜飯、年貨禮盒的預定狀況在近幾週迎來高峰。像是全聚德旗下的全聚德仿膳食品公司，在2022年12月19日至12月29日間，已完成組裝年夜飯禮盒3800盒，年夜飯切片鴨5000盒，常規禮盒3萬8000盒。

便宜坊集團有關負責人表示，年夜飯預訂已經超過5成，內用套餐預訂主要以人民幣1200元至1600元（新台幣約4800元至6400元）家庭新春宴為主。同時，便宜坊也推出到家年夜飯產品禮盒，價格約在600元。

位於三里屯太古里店面的陶陶居，除夕當晚2輪時段已經全部訂滿，大廳的中大桌已經預訂了70%。

為了迎戰春節檔的餐廳熱潮，許多家餐飲企業已經為春節期間人手緊張的問題作準備。

北京胡大飯館總經理郭冬指出，為了留住員工，胡大已經決定1月員工薪資按照1.5倍發放。針對已經休假返鄉的員工，如果沒有特殊情況且願意上班的，公司將為員工報銷往返車票，目前已經有10多名員工決定上班。

陶陶居三里屯太古里店除了招聘臨時工，還在積極聯繫先前請假回家和離職的員工。店長王院升表示，目前已經有大約20名員工確定上班，近期就會返回。

但據報導，與往年相比，今年的年夜飯預訂出現「慢熱」情況。

一家知名老字號的餐飲負責人指出，如果依照往年的進度，春節前1個月年夜飯預訂應已結束，但目前包廂只預訂了近7成，包括年夜飯禮盒的銷售也比往年略少。

業界人士分析，隨著疫情防控政策放寬，不少人在春節期間決定返鄉或出去旅遊，這在一定程度上讓北京的年夜飯市場出現降溫情況。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒/邱國強）1120122