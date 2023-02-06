社區食堂熱退燒 中國官媒：營運有困境甚至停業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）是否廣設國營食堂、社區食堂去年在中國一度被熱議。新華社旗下雜誌「半月談」報導，社區食堂雖為老年人用餐提供方便，但卻陷入租金高昂等的營運困境，有社區食堂即因不敷成本而停業。

半月談2023年第2期以「社區食堂：持續運營有困擾」為題報導，指「社區食堂」為不方便做飯或沒時間做飯的族群，在居住地提供較為穩定用餐的地方。且平價、衛生，獲得一些居民青睞。也有部分社區的愛心人士、企業提供捐贈，並在食堂擔任服務員、送餐員，整體提升民眾對食堂的獲得感。

但報導指出，社區食堂在運營過程中也出現了困擾。首先是「場地成本」造成較大壓力。經走訪發現，由於食堂的「惠民」屬性，飯菜利潤有限，而裝修、房租等投入比較高，一些社區食堂若無房租減免可能會虧損。有業者表示，1年多營運下來，每個月均處於虧損，需靠其他收入填補社區食堂的損失。

其次，眾人口味喜好各異。如果想多些口味就要增聘廚師，但客源卻不一定成比例成長。其中，河北省保定市一家「社區食堂」招聘了4名廚師，但每天只有30多人用餐，加上人均消費僅人民幣10元（新台幣約45元），食堂每年人力成本卻超過26萬元，不敷成本，只好暫停營業。

此外，部分居民擔心「社區食堂」具有公益性，利潤較低，一些經營者可能為了獲利使用即將到期食材，降低衛生標準。一旦出現食品安全問題，會讓居民失去信任，未來經營難度會進一步增大，惠民屬性難以保證，因此產生疑慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，中國社會科學院社會學研究所科研助理宋煜表示，「社區食堂」最好不要「一擁而上」，有條件的社區可先試辦。而缺少場所的地方則可嘗試「中央廚房+流動餐車」模式。至於無法試辦食堂的地方，可等多種模式成熟後，根據自身情況進行選擇。

也有人建議，「社區食堂」可販賣飲料、香菸等商品增加收入；並增加「外賣」功能，擴大服務範圍；還可利用行政手段，聯繫大型蔬菜基地或批發企業直接供貨，降低進貨成本；也可讓社區志工協助管理食堂以降低人力成本；食堂設置初期可降低房租甚至免房租，水電費並以較便宜的民用費率計算，以降低營運成本。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120206