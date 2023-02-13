中國跨境強監管 香港券商暫停大陸股民開戶

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（中央社台北13日電）中國媒體九派新聞今天報導，中國當局可能即將展開跨境證券強監管，因若干香港券商已發電郵告知客戶，暫時關閉以中國大陸股民身分開立的帳戶，並靜待監管機構進一步指示。

報導說，7日市場即謠傳，16家國營券商得知，將於16日前下架港美股的App（應用程式），不過這項消息並未獲得官方證實，當時多位證券業者也表示還不知情。

但3天後香港券商耀才證券發電郵告知客戶，16日起暫時關閉以中國大陸股民身分開立的帳戶，待監管機構下達最新指令。當時僅耀才證券採取這項措施，其他券商沒有跟進。

不過今天市場上又傳多家券商公司已暫停中國大陸股民的開戶，九派新聞致電詢問2009年收購香港南方證券的業者安信國際金融控股稱，13日前中國大陸股民仍可申請開設境外港股個人戶，但從明天起停止受理。

中國國際金融股份有限公司旗下的中金財富告訴九派新聞，目前中國大陸的居民還可申請開設港股個人戶，但暫停美股個人戶的申辦。

中金財富指出，依據銀行方和證交所的規定，開立港股個人戶需出示境外銀行卡並臨櫃辦理，同時得依規定郵寄開戶所需資料至香港，暫時無法受理線上申辦。

報導引述證券時報13日指出，中資券商國泰君安國際也已暫停以中國大陸居民的身分開戶，知情人士稱，國泰君安總部已通知國君香港，暫停受理中國大陸股民開個人戶，但現有客戶暫不受影響。

另有業者分析，券商跨境業務面臨強監管，可能與富途、老虎證券的整頓有關。

去年12月30日中國證監會發布加強整頓富途控股、老虎證券非法跨境拓展業務的通知，並說近年來，富途控股、老虎證券未經核准，向境內投資者開展跨境證券業務，違反「證券法」等相關規定。

證監會表示，按照有效遏制增量，有序化解存量的思維，要求富途控股、老虎證券整頓違法違規，包括禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。

截至目前，中國35家券商在境外設立子公司，其中34家在香港設分支，均持香港證監會核發的證券經紀、承銷保薦等執照，具備內資企業境外上市主辦行和託管商等資格。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120213