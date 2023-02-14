假球案風暴擴大 中國足球協會主席被查落馬

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（中央社台北14日電）中國男足假球案風暴越滾越大，湖北省紀委監委今晚通報，中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

中國男足踢假球案在前國家男足總教練李鐵2022年11月被帶走調查後，風暴越滾越大。1月19日，中國足協前秘書長劉奕、常務副秘書長陳永亮同一天被查落馬；足協主席陳戌源今晚遭通報被查後，立即躍為中國最熱門新聞。

綜合新浪體育、直播吧等陸媒報導，66歲的陳戌源是上海港碼頭工人出身，從基層一路做到上海港務集團董事長後，主導海港集團收購上海東亞隊，並將俱樂部打造成為中超冠軍。2019年8月，他接任中國足協主席。

陳戌源最後一次公開活動是2月8日。當天下午，他在海口為集訓中的中國國家男足隊送上新春的問候和祝福，提出要做到四個「牢記」和四個「希望」。其中包括「牢記全國人民對中國足球的美好期盼」、「要牢記作為足球人的責任和擔當」。

陳戌源原本計劃參加昨天在佛山舉行的國足會議，但他沒有到場，也聯繫不上。

男足假球案迄今牽連的選手、官員已達20餘人。

中國足協高層因為涉賭打假球落馬被判刑已有前例。

中國12年前掀起第一波足壇反賭反腐，中國足協的兩任專職副主席南勇與謝亞龍被查後鋃鐺入獄，還牽扯一批足協官員、俱樂部官員、球員以及足球從業者。

錢江晚報稱，如今，中國足壇的第二次反腐風暴也正式來襲，原本就不受待見的中國足球將再一次登上風口浪尖，中國足球的公信力也將進一步降低。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120214