BBC：執行高強度防疫 導致中國地方財政吃緊

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（中央社台北15日電）中國財政吃緊，去年收支短少近新台幣40兆元創新高，英國廣播公司（BBC）14日報導，主因在於過去1年高強度「動態清零」的防疫措施，如核酸檢測、大白工資、方艙建設都由地方財政買單。

報導指出，經歷輪番疫情衝擊的廣東，2022年防控支出最高，達人民幣711億3900萬元（約新台幣3194億元）。而同年廣東一般公共預算總支出為1兆8769億4100萬元。也就是說，2022年廣東政府所有支出約3.8%投入於防疫。

同在2022年，首都北京雖未全面封城，但支應於防疫的投入也達到近300億元，占總支出的4.2%，經歷數月封控的上海，僅公布市本級的防疫支出為167億7000萬元（不包括下屬各區），占市本級支出的5.6%。

福建省2022年全省各級財政投入130億4300萬元用於防疫，占總收入的2.3%左右。從各省的情況可粗略歸納，各地防疫投入大致占財政總支出的2%至6%之間。

1月30日中國財政部公布2022年全國一般公共預算支出26兆元，推估同年中國防疫總支出可能高達5200億至1兆5600億之間。值得注意的是，去年12月12日，中國財政部發行特別國債7500億元，為期3年。

報導說，往年中國財政的規畫，從未見防疫支出的增加。同時中國政府為刺激經濟而減稅減費，以致各地財政收入減少，如此「一增一減」，地方政府財政吃緊。

雖然2022年中國一般公共預算收入成長0.6%達20兆4000億元，但支出卻增長6.1%達26兆，總體而論，中國31個省份中，僅8個省分同年一般公共預算收入是正成長。

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另據中國人民大學1月中旬發表的地方財政發展報告，近2年地方財政收入成長乏力，但迫切需求的支出擴大，以致平衡收支矛盾得靠舉債，造成中國去年各省債務增幅遠超過收入。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮分析，主要因經濟受疫情衝擊，導致地方財政收支矛盾擴大。且2022年各省債務規模增加的幅度，明顯超過GDP和財政收入，並加重償債負擔。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120215