促消費扶小微 中國官方要讓「小修小補」回歸

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為促進消費，幫扶小微企業，中國商務部16日表示積極推進「便民生活圈」建設，要讓修鞋、配鑰匙等「小修小補」有序回歸百姓生活。圖為重慶洪崖洞懷舊街區的老式理髮店。（中新社提供）中央社 112年2月17日

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（中央社台北17日電）外貿形勢不佳，中國正大力促進國內消費、幫扶小微企業。中國商務部昨天表示積極推進「便民生活圈」建設，要讓修鞋、配鑰匙等「小修小補」有序回歸百姓生活，已引發網路熱議。

中國商務部16日召開例行新聞發布會，商務部新聞發言人束玨婷表示，近年來，商務部積極推進「便民生活圈」建設，會同有關部門先後推出指導意見和建設指南，在全國確定兩批共80個試點地區，指導推動試點工作加快落地。

她說，一是要完善社區消費的供給設施。按照「缺什麼、補什麼」的原則，一圈一策，推動補齊便民服務設施短板，完善生活基本保障類業態和品質提升類業態，例如，讓修鞋、配鑰匙等「小修小補」規範有序回歸百姓生活，讓適老化服務、休閒娛樂等設施更加豐富，使居民生活消費更便利。

二是重點推動社區消費的場景創新。推動一刻鐘消費服務圈、養老托育圈、休閒文化圈等各類服務功能更好融合，引導便利店、社區超市「一店多能」等。

三是重點培育社區消費的市場主體。加快發展綜合服務型的商業中心、鄰里中心，鼓勵連鎖企業門店進社區，支持展開社區促消費活動，激發市場活力。

束玨婷表示，截至目前，80個試點地區共建設便民生活圈1402個，涉及商業網點28萬個，覆蓋居民社區2766個，服務居民3200多萬人，試點地區生活圈的商業網點佈局更加均衡，設施業態更加豐富，市場主體更加壯大，服務功能更加全面，居民的獲得感不斷提升。

中國許多城市此前為了整頓市容，驅趕低端人口，取締「小修小補」攤位，如今又回過頭來要讓「小修小補」有序回歸，已引發網路熱議。

在社群相關新聞討論串，許多大陸網友表達懷念以往的理髮店、修鞋店、縫紉店、自行車店與早餐店，認為這才是接地氣的煙火氣，生活氣息濃厚；還有人建議現在到處都是荒廢的核酸檢測亭，可以讓小修小補利用，在指定地方擺放。

也有不少網友反譏「城管打手們豈能坐視不理？」批評就是政府把這些小店、攤位全弄沒了。還有網友嘆，這都是活在上世紀的經濟，現在晶片搞不成，開始復古了。

中國商務部等部門去年5月28日聯合發佈「關於推進城市一刻鐘便民生活圈建設的意見」。

官網人民網當時發文指出，一刻鐘便民生活圈就是要讓社區居民在家門口附近就能便利消費，滿足購物、餐飲、休閒、文化、養老、托育、家政等種種日常生活需要。而往深裡看，其實還有兩大關鍵字：「活經濟」和「促就業」。

文章指出，一刻鐘便民生活圈一端連著社區居民，另一端連的便是眾多小微企業和個體工商戶。為小微企業和個體工商戶在社區的發展打造更為良好的營商環境，無疑將暢通經濟社會「毛細血管」和「微循環」，讓經濟更有活力，讓更多的就業機會湧現。（編輯：楊昇儒／陳沛冰）1120217