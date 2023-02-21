杜絕交流統戰 學者：最好的做法就是公開透明

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（中央社記者李雅雯台北21日電）陸委會「中國大陸情勢報告」提及，中共將透過兩岸交流各平台與人士促統促融、推進交流統戰。學者張執中認為，台灣面對兩岸交流最好的做法就是秉持公開透明原則。

開南大學人文社會學院院長張執中21日接受中央社訪問表示，兩岸缺乏交流對於台灣會是個問題；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後兩岸交流，台灣也要注意對岸單方面操作的情形，在台灣方面來講，兩岸交流公開透明是最好的做法。

張執中指出，兩岸交流應該秉持公開透明原則，台灣方面參與人員可以充分地對外闡述過程、結果，以及這場交流發揮了什麼功能，不要只是帶出對岸想要釋出的訊息，「公開透明也才能避免淪於中共代理人角色」。

張執中提到，「習五條」拋出「兩制」方案後，中共總書記習近平的對台政策需要有個管道出口以推動融合，過去都是單邊操作，加上疫情使得過去3年兩岸交流封閉。

他說，接下來可以關注中共中央政治局常委王滬寧接下全國政協主席後的統戰工作執行。王滬寧需要充實兩制方案，充實的方法就是透過與台灣各界人士交流、討論，目前中國大陸邊境開放、港澳人士也可來台自由行，這是陸方想要的環境。

「我們還是強調兩岸對等，不是只是單方面地被傳播」，張執中強調，兩岸交流最好的做法就是秉持公開透明原則。

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張執中提到，在野黨赴陸交流可以展現與執政黨不同的溝通功能，得以舒緩緊張關係，一些討論也是後續官方必須承接的項目，帶回一些資訊，能夠提供執政黨有較好的回應空間；但是其也會有些難題，化解方法同樣是對外公開透明地說明，外界也不用一直把重點放在抹紅或是傳聲筒角色上。

上海市台辦副主任李驍東一行人日前訪問台北市。張執中觀察，這場訪問的對外公開透明度較受到質疑，若能讓媒體參與，凸顯雙方交流成果，較不會惹來封閉、閉門等負面評語。（編輯：唐佩君）1120221