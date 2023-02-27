中國監管要求加速處理提前還貸 利率有望再下調

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）中國各地掀起提早還房貸的浪潮，不少銀行技術性拖延行政程序引發還款民眾不滿。銀保監會近日連續兩次發聲，要求金融機構加速處理。分析認為接下來房貸利率有望進一步下調。

中國提前還房貸的浪潮從農曆年前蔓延至年後，提前還貸人數持續增加。為了反制這樣的情況，不少銀行增加還款申請時間、收取違約金以及提高還款資格門檻等方式。這樣的行為也令不少亟欲還款的民眾大感不滿。

第一財經報導，近期中國銀行保險監督管理委員會召開專題會議，要求銀行加速處理提前還款申請，在此之前，2月9日舉行的商業銀行座談會，同樣要求做好提前還款的服務工作。一個月內2次對於「提前還款」做出指示，令市場關注。

星圖金融研究院副院長薛洪言觀察，這是要求銀行落實合約精神，既然在簽訂合約時約定購房人可以提前還款，那就不該在實施時設置前置條件，損害消費者權益，「監管表態的出發點是保護消費者合法權益，這是一種偏中性的操作，不涉及鼓勵還是反對」。

薛洪言認為，提前還貸背後代表的是「資產重新配置」，把錢投資在投報率更好，或是更穩定的標的，「當提前還貸成為一種社會現象的時候，說明提前償還房貸在資金配置上的性價比較高」。

多位專家均在報導中提到，官方從去年開始諸多刺激房地產市場的政策，到最近出手處理有關提前還貸的爭議，接著可望看到進一步下調房貸利率的相關宣示，因為這是「最直接的普惠政策」。

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招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，適度降低房貸利率，有助於減輕居民住房消費負擔，減少民眾提前還款行為，促進房地產市場健康平穩發展，提振居民擴大消費的意願和能力。

薛洪言說，目前看來在各類貸款中，房貸利率確實是比較高，這種現象背後反映的是抑制房價過快上漲的政策意圖，但現在政策的方向已經發生了改變，「今年進一步下調的機率是偏大的，但下調的幅度與去年相比會比較窄。」（編輯：張淑伶）1120227