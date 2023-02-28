北京當局屢藉尋釁滋事罪維穩 人大代表籲取消

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（中央社台北28日電）在中國被戲稱為現代反革命罪的「尋釁滋事罪」，官方常藉此對付及定罪異議人士，但具律師身分的中國全國人大代表朱征夫呼籲取消，並說這個罪名邏輯說不通，而且概念模糊極易被濫用。

綜合中國極目新聞等各家媒體今天報導，朱征夫自2008年擔任政協委員以來，一直呼籲取消尋釁滋事罪，今年當選全國人大代表後，仍持續推動上述倡議。

朱征夫表示，尋釁滋事罪的種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅影響民眾對權利義務的合理預期，也導致執法機關選擇性執法，淪為類似於流氓罪的「口袋罪」，並擬於今年兩會提交取消這個罪名的提案。

他說，明確性是罪刑法定原則的根本，但尋釁滋事罪對於犯行的表述不準確，好比界定這個罪名引用的文字如隨意、任意、情節嚴重、造成公共場所秩序嚴重混亂等都太模糊，卻又是定罪的關鍵構成要件。

朱征夫表示，雖然相關司法解釋如明確行為人要有「尋求刺激、發洩情緒、逞強耍橫等，無事生非」等主觀動機，但具體案件中對行為人主觀上的判斷，又可能存在不同意見。

他說，實際案例曾出現有人因追討債務方式過激被判尋釁滋事罪，追討合法債務是無事生非還是事出有因，主觀怎麼判斷？司法解釋仍無法消除犯罪界限的模糊性。

朱征夫表示，尋釁滋事罪更與多個刑法法條競合，像是故意傷害罪、侮辱罪、搶劫罪、故意毀壞財物罪、聚眾擾亂公共場所秩序罪等，一個法條懲治的行為與多個法條重疊，有重複立法之嫌。

他說，尋釁滋事罪的定罪邏輯更是說不通，像是故意傷害致人輕微傷不構成故意傷害罪，但卻有可能構成尋釁滋事罪。

朱征夫表示，造成財物損失人民幣（下同）2000元（約新台幣8800元）達不到故意毀壞財物罪立案標準（立案標準為5000元），卻可以構成尋釁滋事罪（立案標準為2000元）。

他說，尋釁滋事罪針對的犯行，已有相應法律處理，取消不會出現法律空白，何況拒絕利用模糊的規定，而把更多行為納入刑法，這既是罪刑法定原則的要求，也是刑法謙抑性的體現。

朱征夫表示，尋釁滋事罪雖維護社會穩定，但這個罪名導致的種種弊端也顯而易見，恐減損民眾對法律的尊重和信仰。

朱征夫的主張引發中國網友熱議：「尋性滋事有時候是官員不作為、一刀切的藉口」、「尋釁滋事罪就是正常尋釁滋事定不上罪，正常維權討公道全給按這個罪判了」、「萬能醉（罪）那是你說取消就能取消的嗎。」

北京當局屢屢以尋釁滋事罪打壓異議向來被詬病，像是去年7月在南京玄奘寺供奉日軍戰犯牌位的吳啊萍，即以涉嫌尋釁滋事罪被當地公安拘捕。

當時德國之聲（DW）分析報導指出，2018年中國頒布「英雄烈士保護法」後即放大解讀尋釁滋事罪，因英雄烈士保護法第27條規範，凡褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神等都算觸法，其中也包括尋釁滋事。

去年因反對嚴格封控而爆發的「白紙運動」，事後當局展開秋後算帳大肆抓捕，就是以尋釁滋事罪指控參與者，往昔人權律師周筱贇、浦志強等都是因尋釁滋事罪被捕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源自武漢之初，中國公民記者張展深入當地採訪報導，卻被當局所不容，也是被控尋釁滋事罪遭判有期徒刑4年。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120228