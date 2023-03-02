華興資本董事長包凡被查 疑以公司職務換取貸款

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（中央社記者吳柏緯北京2日電）中國華興資本控股董事長包凡正被帶走調查的事件又有更多細節披露，據外媒引述知情人士報導，包凡被拘留前已被相關部門約談數次，被查原因疑似涉入了公司前總裁叢林的貪腐案。

包凡於今年2月中傳出失聯，隨後華興資本於2月26日證實，正配合中國官方調查。然而不論是公司或相關政府部門都未對調查細節多做說明。

華爾街日報2日引述知情人士指出，包凡被查的原因與華興資本前總裁叢林涉及的貪腐案件有關。在拘留之前，相關部門已經多次約談包凡，詢問有關叢林過去在銀行體系工作時，疑似和華興資本「交換條件」，藉此協助華興資本安排貸款。

叢林因去在中國工商銀行融資租賃部門任職時疑似有貪腐行為，於去年9月遭到拘留並調查。

知情人士在報導中透露，工銀國際控股有限公司於2017年向華興資本提供了一筆2億美元信貸額度。這筆貸款是以包凡實際控制的一家公司的股份作為抵押，並約定在華興資本於香港上市後償還。

華興資本於2018年首次於香港公開發行（IPO）時，工銀國際是保薦人之一。

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報導指出，從這筆貸款審核通過到華興資本上市，工銀國際的貸款部門負責人就是叢林，並且於2020年加入了華興資本。調查人員懷疑包凡藉由向叢林提供華興資本的職務，換取通過貸款審核。

報導進一步分析，在過去一年，工銀有多個高層因為涉貪落馬，叢林及其相關的案件是針對工銀更大規模調查的一部分。自去年被帶走後，並未有叢林的消息，華興資本截至目前尚未就叢林失蹤發表任何聲明。（編輯：周慧盈）1120302