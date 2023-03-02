更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國AIM-120D先進空對空飛彈首次售台 F-16V戰力升級
首頁 / 兩岸

華興資本董事長包凡被查 疑以公司職務換取貸款

2023/3/2 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯北京2日電）中國華興資本控股董事長包凡正被帶走調查的事件又有更多細節披露，據外媒引述知情人士報導，包凡被拘留前已被相關部門約談數次，被查原因疑似涉入了公司前總裁叢林的貪腐案。

包凡於今年2月中傳出失聯，隨後華興資本於2月26日證實，正配合中國官方調查。然而不論是公司或相關政府部門都未對調查細節多做說明。

華爾街日報2日引述知情人士指出，包凡被查的原因與華興資本前總裁叢林涉及的貪腐案件有關。在拘留之前，相關部門已經多次約談包凡，詢問有關叢林過去在銀行體系工作時，疑似和華興資本「交換條件」，藉此協助華興資本安排貸款。

叢林因去在中國工商銀行融資租賃部門任職時疑似有貪腐行為，於去年9月遭到拘留並調查。

知情人士在報導中透露，工銀國際控股有限公司於2017年向華興資本提供了一筆2億美元信貸額度。這筆貸款是以包凡實際控制的一家公司的股份作為抵押，並約定在華興資本於香港上市後償還。

華興資本於2018年首次於香港公開發行（IPO）時，工銀國際是保薦人之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，從這筆貸款審核通過到華興資本上市，工銀國際的貸款部門負責人就是叢林，並且於2020年加入了華興資本。調查人員懷疑包凡藉由向叢林提供華興資本的職務，換取通過貸款審核。

報導進一步分析，在過去一年，工銀有多個高層因為涉貪落馬，叢林及其相關的案件是針對工銀更大規模調查的一部分。自去年被帶走後，並未有叢林的消息，華興資本截至目前尚未就叢林失蹤發表任何聲明。（編輯：周慧盈）1120302

#華興資本
#工銀國際的貸款部門
#包凡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族