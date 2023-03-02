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中國商務部稱消費回暖 將加強支持新能源車政策

2023/3/2 17:58
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（中央社記者吳柏緯北京2日電）中國商務部長王文濤今天說，今年農曆春節期間36個大中城市的重點商圈客流量較去年同期成長近28%，消費市場逐步恢復。同時，今年將進一步發布新政策，支持新能源汽車消費。

中國國務院新聞辦公室2日舉行新聞發布會，據國新辦官網直播，王文濤在會中稱，今年元旦以來整體消費市場逐步恢復，回暖的趨勢比較明顯。

他引述商務大數據平台監測數據稱，今年春節期間全國36個大、中城市重點商圈客流量，較去年同期成長近28%，部分商場、超市、旅遊景點人氣顯著回升，不少餐館出現人龍。

王文濤表示，商務部除了將今年訂為「消費提振年」，藉由各式系列活動增強消費信心和活力外，也要穩定和提升重點消費，鞏固消費基礎。

他提到，消費有「四大金剛」，分別是汽車、家電、家居、餐飲，占了整體消費的1/4，是恢復和擴大消費的重點領域。

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王文濤指出，以去年為例，針對新能源汽車發布了一系列政策後，整體效果明顯，新能源汽車銷售增長了近一倍，超過680萬輛。「現在每銷售4輛汽車，就有1輛是新能源汽車。」

他說，商務部今年在落實既有政策的同時，將積極發布新政策，例如指導地方進行新能源汽車下鄉活動、優化充電等使用環境，藉此支持新能源汽車的消費；另一方面，也會會同相關部門商討、規劃完善充電樁等配套設施建設。（編輯：楊昇儒）1120302

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