里長宗教界訪陸 陸委會：國人交流須遵守規範

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（中央社記者李雅雯台北2日電）中國大陸國台辦近期頻繁會見來自台灣訪問團，台灣基進批評，一些基層里長活動成為統戰滲透破口。陸委會今天提醒，國人從事兩岸交流應遵循相關規範，共同維護台灣最大利益。

大陸委員會2日透過書面表示，中共近來邀請台灣社團、宗教界、基層民代與村里長等赴陸交流，大唱「堅持一中原則」、「推促和平統一」、「為民族復興貢獻」等統戰分化言論，目的在擴大對外宣傳，營造台灣民眾呼應中共片面推動「一國兩制台灣方案」、「民主協商」、「統一協商」等形象。

陸委會指出，政府已經注意到相關現象，會積極地了解情況。陸委會將隨時配合整體國內外情勢變化與威脅，參考各界意見，持續滾動檢視相關法規及因應措施，以維護國家安全、社會安定。

陸委會強調，村里長非兩岸條例赴陸管制對象，國人從事兩岸交流應遵循政府政策與相關規範，恪守對等尊嚴原則、維護台灣最大利益；國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。

高雄市鳳山區誠義里里長劉啟芳率領50多名里長2月23日至28日訪陸，期間與中國大陸國台辦主任宋濤座談。劉啟芳回應，只是單純的社區治理經驗交流，未涉及任何政治話題，「我們只是里長，也達不到那個境界」。

佛光山住持心保和尚1日率團赴陸，期間會見宋濤。據國台辦官媒中國台灣網發布，宋濤會見心保一行人，對星雲法師辭世表示哀悼，高度評價星雲為兩岸關係和平發展作出的貢獻。

台灣基進2日舉行記者會表示，一些基層里長活動及線上活動，已成為中國統戰滲透的破口，要求政府正視並規範里長赴對岸標準，禁止線上參與統戰活動。（編輯：楊昇儒）1120302