中國將發布2023經濟成長率目標 各方共識至少5%

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（中央社記者吳柏緯北京4日電）中國人大會議5日登場，由於去年經濟成長率大幅低於預期，外界關注今年政府工作報告提出的目標。比較基期低加上經濟復甦為重中之重，中國智庫或國際機構均認為不會低於5%。

今年中國全國「兩會」中的全國政協會議今天揭幕，全國人大會議則於5日登場。國務院總理李克強5日的「政府工作報告」，被外界視為國務院總理任期的「句號」。

向來「政府工作報告」中提出的經濟成長率目標數字被認為對於當年度各級政府的經濟政策具有引導作用，同時也是市場的風向球。除此之外，國際分析、投資機構也將此視為中國政府釋放的訊號。

去年中國經濟成長率目標訂5.5%左右，當時李克強坦言「必須要付出艱苦努力才能達到」，然而最終在疫情蔓延、嚴格封控、國際局勢等因素影響之下，僅維持住3%。相較官方目標，幾乎是腰斬。

隨著疫情管制於去年底陸續鬆綁、比較基期較低，加上從中國央行、商務部、銀保監會、財政部等多個部會陸續發聲，從刺激消費舉措到持續維持寬鬆貨幣政策等，釋放各項訊號顯示「拚經濟是今年重中之重」。

此外新一屆的政府將要走馬上任，在新人新政的期待之下，不論是中國國內的智庫，或是國際投行、分析機構都對於今年的目標數字抱持相對樂觀。

截至目前為止，普遍的共識是5%為樓地板，若有更多的政策支持與鬆綁，數字可望再上調。

以目前多個國際機構已發布的數字看來，多半落在5%到5.5%之間，其中法國興業銀行（Societe Generale）對於今年中國經濟表現最為樂觀，預估中國今年經濟成長可達5.8%。

花旗集團（Citi）與摩根士丹利（Morgan Stanley）的預測為5.7%；匯豐集團（HSBC）、摩根大通（JPMorgan）預測為5.6%。

至於高盛集團（Goldman Sach）、美國銀行（Bofa）為5.5%；野村證券（Nomura）的預測為5.3%

值得一提的是國際貨幣基金（IMF）的預測為5.2%，然而在其發布的報告中也敦促中國採取重大的經濟結構改革，確保民營和國有企業有公平的競爭環境，並示警若不改革，估計今後5年中國的經濟增長將低於4%。

中國國內的多項經濟成長率預測也都是從5%起跳。

中國官方智庫中國社科院日前發布的報告中指出，綜合各方情況預估，2023年的成長率可能在5.0%左右；中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴日前在公開場合提到，中國經濟今年有望實現5%以上的成長，若能加大改革開放力道、政策落實，更有望超出預期。

中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍曾於1月中的一場論壇中指出，今年中國經濟成長率5%至6%間是較恰當的。

此外，也有一些市場觀察期待中國今年重演有如2021年的「谷底反彈」戲碼。

2020年受到COVID-19疫情衝擊影響，當年經濟成長率僅2.24%，創下1976年以來最差的成績。2021年時，由於比較基期過低，加上施行各種刺激消費的政策，雖然當時疫情陰影仍壟罩全球，然而中國經濟成長率達到8.11%，創下自2012年以來最亮眼的數字。

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但2023年的情況和2021年截然不同，不論是中國國內的疫情管制完全鬆綁，隨著國境解封勢必面對更強大的貿易競爭，此外國際局勢與地域衝突的情形也難同日而語。因此，要完美複製2021年的「奇蹟」，挑戰不小。

過去3年間，根據中國發布的政府工作報告所設下的經濟成長率目標，其中2020年以「因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素」為由未設目標，2021年與2022年分別設下6%、5.5%。（編輯：曹宇帆）1120304