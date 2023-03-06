經濟總量成長不及美 發改委：美高通膨中國平穩

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（中央社記者吳柏緯北京6日電）中國去年經濟成長率3%優於美國的2.1%，然而整體經濟總量成長卻不及於美國，兩國差距擴大。中國發改委副主任趙辰昕稱美國高通膨而中國平穩，有沒有獲得感國民自身最有體會。

中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，趙辰昕在會中被問及中美經濟總量差距擴大的相關問題時強調，2022年在多重超出預期的因素衝擊下，中國經濟社會發展取得的成績是可圈可點的。

趙辰昕表示，在觀察經濟資料時，要清楚分析這些資料的準確涵義。去年中國經濟成長3%，美國成長2.1%，一些主要經濟體有的成長1.9%、有不到1%，這個增速是用不變價格計算，能夠相對客觀、相對準確的反映一個經濟體的成長。

他提到，各國在做GDP總量核算的時候，用的都是本國貨幣現價計算的名義GDP，物價因素會對名義GDP規模核算產生重要影響。去年美國高通膨，CPI、PPI年增8%、16.5%，而中國去年物價非常平穩，CPI、PPI分別上漲2%、4.1%。美國的高通膨大幅拉高了名義GDP規模，「生活在高通膨水準之下，老百姓到底有沒有獲得感，相信本國的居民最有體會」。

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趙辰昕說，在進行中美GDP總量比較，要將以人民幣計價的中國GDP規模折算成美元計價，匯率也會產生重要影響。美國為了遏制國內高通膨， 2022年全年升息7次，美元利率升高造成其他貨幣兌美元被動貶值，人民幣匯率也受到一定程度影響，在做GDP總量規模折算的時候又產生一定幅度的縮減。

他並強調，從多個經濟指標綜合來看，中國在世界主要經濟體中的表現是非常突出的。「從5年、10年來看，更能夠全面深入的看待去年的成績。綜合表現突出，更能夠凸顯出中國經濟發展的品質和水準」。（編輯：曹宇帆）1120306