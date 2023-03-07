陸經濟成長目標5% 北大學者：去年達不到改保守

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（中央社記者7日電）中國今年經濟成長目標訂為5%左右，低於多個機構預估；北京大學學者姚洋表示這數字是保守，恐怕是因2022年未能達到當年5.5%的成長目標，所以政府今年稍微謹慎一些。

中國國務院總理李克強5日在人大會議開幕式中發表政府工作報告，訂今年的經濟成長率目標為5%左右。相較多個國際機構先前預估多半落在5%到5.5%之間，這個目標相對保守。

例如花旗集團（Citi）與摩根士丹利（Morgan Stanley）預測為5.7%；匯豐集團（HSBC）、摩根大通（JPMorgan）預測為5.6%及國際貨幣基金（IMF）則預測為5.2%等。

陸媒「觀察者網」今天刊出專訪北京大學國家發展研究院院長姚洋文章，提出政府報告2023年發展預期目標5%，不少學者認為刺激力度不夠的問題。

姚洋表示，中國經濟潛在增速是5.5%，他參加總理座談會時也提議設定5.5%的目標。但最終設定為5%左右，是趨於保守的一個目標。

他說：「主要原因恐怕是2022年我們沒有達到年初定的5.5%的增長目標，所以政府今年稍微謹慎一些。」但市場不用悲觀，今年的達到5.5%甚至6%都是有可能的。

中國自去年第2季開始，疫情多點爆發，包含上海在內的多個主要城市陸續進行「封城」管控以遏制疫情，連帶對經濟與生產活動造成衝擊。

因此，中國內外的相關投資及研究單位所做的預測數字不斷下修，一路從4%上下調整到3.5%以下，最後成功「保3」，但較原先5.5%目標近乎腰斬。

此外，姚洋另提出今年中國經濟也面臨3大挑戰。首先，經濟成長速度應維持在潛在增長速度左右，但目前成長速度下降到5%，挑戰變大。

其次是儲蓄率若下降太快會影響投資和科技進步。因此，到2035年，儲蓄率至少還得保持在35%以上。

他認為第3個挑戰是政府如何保持政策的連續性和穩定性，給市場穩定的預期。

特別是過去幾年，面臨的問題是突發政策比較多，例如說從2020下半年開始，針對房地產企業資金監測和融資的「三道紅線」，以及對教培行業的治理，都是「用藥過猛」的政策。對如何統籌調節經濟與保持經濟活力之間的關係存在挑戰。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120307