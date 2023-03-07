中國發布機構改革部份方案 新增國家數據局

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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京7日電）中國國務院今天發布備受關注的「國務院機構改革方案」，擬增設「國家數據局」，整合網信辦、發改委等中央部委負責的數據監管任務。

今年2月28日在中共20屆二中全會通過的「黨和國家機構改革方案」部分內容，並送交全國人大會議審議與通過。因此國務院體系下的單位如何向中共中央體系變動，或是有其他整合、調整方式，成為這次會議外界關注焦點。

中國第14屆全國人大一次會議第二次全體會議今天下午舉行，國務委員兼國務院秘書長肖捷報告國務院機構改革方案，擬增設「國家數據局」，負責數據監管。

肖捷報告時表示，中央網路安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數位中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理資訊化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要資訊資源開發利用與共用、推動資訊資源跨行業跨部門互聯互通等職責，以及國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數位經濟發展、組織實施國家大資料戰略、推進資料要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責劃入國家數據局。

同時，負責協調推進資料基礎制度建設，統籌資料資源整合共用和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。（編輯：陳沛冰）1120307