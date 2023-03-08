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中國新增國家數據局 分析：監管單位明確化

2023/3/8 17:55
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（中央社記者李雅雯台北8日電）中國「國務院機構改革方案」內容釋出，將組建國家數據局。分析指出，這個單位將散落在中央網信辦、發改委的工作收歸，統一了數據資料、數位資源等統籌工作的監管單位。

中國國務院機構改革方案昨天釋出，「組建國家數據局」項目將負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共用和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗8日接受中央社採訪指出，國家數據局將分別散落在中央網路安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）和國家發展和改革委員會（發改委）工作收歸，收歸原因就是要讓監管單位明確。

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梁書瑗指出，中國政府本身就持有非常多的數據，加上民間平台經濟、數位產業蓬勃快速發展，管理本就是個大難題，官方在政策制定中扮演的角色尤其重要，其將左右市場產業發展方向，於是先有個集中管理單位，非多頭馬車執行管理。

她說，中國官方高度監管棒打螞蟻、騰訊等龍頭企業後，在亟需提振內部經濟的環境下，仍視數位經濟相關產業為重要發展項目，尤其這些業別支撐了大量工作機會，於是主張「促進數字經濟健康發展」，但是不能「野蠻生長」；需要扶持發展，不過也要加強管理。（編輯：楊昇儒）1120308

#國家數據局
#中國
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梁書瑗
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