金融危機牽動美升息放緩 分析稱有利中國貨幣寬鬆

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構危機擴散，分析認為可能令美國升息步調放緩。中國的金融業人士認為，這有利於中國維持寬鬆的貨幣政策，減少人民幣貶值、國際收支不平衡的壓力。

美國矽谷銀行倒閉剛獲止血，又爆發瑞士信貸財務危機震撼銀行業，國際金融體系到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，也可能牽動美國聯準會的決策。聯準會下週決策會議除關注物價走勢，市場憂慮也可能影響升息幅度。

一名上海的銀行業人士告訴中央社，這次的事件對於中國金融市場或許可說是「因禍得福」，主要是目前看來中國的資本市場雖然有受到一些影響，然而衝擊不如歐美。在這樣的背景之下，美國聯準會更有可能因此調整利率政策，而「全球都在升息，中國不升反降」的貨幣政策差異，是過去一段時間造成中國人民幣貶值與國際收支不平衡的壓力來源。

他表示，若美國聯準會減緩升息的步調，對於中國的金融市場而言算得上是一件好事，可以讓中國持續維持相比於歐美較溫和的貨幣政策與低利率環境。特別是鼓勵並刺激消費是目前的重要方針，貨幣政策可以爭取到一些空間。

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第一財經報導引述中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，中國利率政策環境比較溫和，市場利率總體是下行的，商業銀行面臨的利率風險較小，而美國去年以來持續大幅升息，從而導致商業銀行利率風險急劇上升。

他並稱，如果美國聯準會停止升息，資金會進一步流到亞洲市場，對中國來講整體有利。「中國目前經濟利率環境、商業銀行資產負債結構與歐美差異較大，不需要擔心發生類似問題。」（編輯：張淑伶）1120316