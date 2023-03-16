中國文旅部：3/20恢復審批外國商業演出

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中國文旅部公布，20日起各地文化和旅遊行政部門恢復對涉外營業性演出的受理和審批。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北16日電）中國文旅部今天公布，為更好服務經濟社會發展，推動演出市場加快恢復，3月20日起各地文化和旅遊行政部門恢復對涉外營業性演出的受理和審批，代表中國歌迷有機會聽到外國歌星演唱會。

央視新聞報導，中國文化和旅遊部16日印發「關於優化涉外營業性演出管理政策的通知」，根據國務院聯防聯控機制有關工作要求，決定自2023年3月20日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉外營業性演出的受理和審批。

「通知」要求各地要繼續加強對營業性演出活動的審核把關，督促演出舉辦單位執行「乙類乙管」後的疫情防控措施，持續推動演出市場繁榮發展，滿足人民精神文化需求。

中國2022年12月7日公布優化防疫新10條，文旅部兩天後跟進放寬文化娛樂旅遊活動的防疫規定。官方今年1月8日將COVID-19疫情降級為「乙類乙管」後，各地文化和旅遊行政部門2月16日起先恢復對港澳台商業演出活動的受理和審批。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120316