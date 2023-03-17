中共建中央社會工作部 分析：加強黨對社會領導

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）中共組建中央社會工作部，中國學者指出，把分散在國家信訪局、民政部、國資委等部門的相關職能都整合到中央社會工作部，將加強黨對全部社會工作的領導。

根據昨天中國公布的「黨和國家機構改革方案」，中央社會工作部負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。

除此之外，還將統一領導全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，作為黨中央職能部門。

中央社會工作部統一領導國家信訪局。

據新京報報導，中國國家行政學院教授汪玉凱分析，國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構，「提高了國家信訪局的地位」，信訪工作又由中央社會工作部統管，形成了一個新格局。

汪玉凱並指，將分散在國家信訪局、民政部、國資委等部門的相關職能都整合到中央社會工作部，能夠加強黨對全部社會工作的領導。中央社會工作部是從上到下「一杆插到底」，從中央到省市縣都建立社會工作部。

汪玉凱並指，明確中央社會工作部的職能與職責後，需要釐清該機構與政府相關部門，比如國家信訪局、國資委、民政部等的工作關係，防止出現職能交叉、職能重疊，避免黨政職能重疊引發工作上的衝突。

據長安街知事微信公眾號，中國人民大學公共管理學院教授馬亮指出，隨著經濟社會的不斷發展，各種新社會組織、非公經濟、行業協會、志願者組織等如雨後春筍般出現，吸納了大量人群，「它們的黨建工作非常重要」。

馬亮並指，中央社會工作部的職責此前分散在不同的部門，如今整合到了一起，有利於進一步做好各個領域的黨建工作。（編輯：陳沛冰）1120317