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李強談民營企業 俞敏洪：一直在等領導表態

2023/3/18 17:12
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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）新東方創辦人俞敏洪17日在一場中國企業家論壇上表示，中國新任總理李強在兩會後的記者會上談到民營企業，「我們一直在等待領導的表態」，並稱這給了非常大的信心。

據第一財經報導，2023年亞布力論壇17日在黑龍江亞布力開幕，今年的主題是「弘揚企業家精神，聚力高品質發展—中國式現代化的機遇與挑戰」。

俞敏洪是這一屆論壇的輪值主席，他在會上發表演講時提到，中國兩會期間釋出對依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大等內容，他感覺到了一種「非常溫暖」的感覺。

他表示，「說實話，我看到了李強總理的記者會確實內心產生了一種非常溫暖的感覺，尤其是他講到民營企業的這一段的時候。因為其實我們一直在等待領導的表態，或者說，儘管以前也同樣表態了，但是最強有力的是在這種記者會上的表態，對我們來說，毫無疑問帶來了非常大的信心和溫暖。」

這次論壇的主題包含了「企業家精神」，俞敏洪又說，有理事擔心「企業家精神」這5個字是否敏感，但是之後還是堅定不移地把這5個字作為這一次的主題，並加上了高品質發展。

他進一步指出，企業家精神不是一個群體的精神，「在我們的心目中，它甚至是國家改革開放的精神」， 希望中國政府在考慮中國發展的時候，一定要把民營企業考慮在核心的地位。

此外，他同時也說，民營企業家要積極主動的參與到第二個百年奮鬥目標的新征程中去，要努力地跟中國一起，甚至是推動中國走向社會主義現代化。

中共總書記習近平曾提出「共同富裕」等經濟政策，一般認為這對市場信心與企業家精神會造成傷害與不確定性。（編輯：唐佩君）1120318

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