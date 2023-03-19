中國重罰德勤 分析：釋放財會嚴監管訊號

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（中央社台北19日電）中國日前以「嚴重審計缺陷」為由，對全球四大會計師事務所之一的德勤祭出重罰。分析說，此舉釋放當局對財會監督「嚴監管」訊號，未來對會計師事務所和註冊會計師的監督檢查將常態化。

中國財政部17日宣布對德勤的處置內容，除沒收違法所得併罰款人民幣2.12億元（約合新台幣9.3億元），並暫停德勤北京分所經營業務3個月，另吊銷2名德勤會計師證書，還有12人受到行政處罰。

據中國財政部，重罰德勤是因為2014年至2019年間對中國華融資產管理股份有限公司的審計工作存在「嚴重審計缺陷」。華融存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題。

陸媒第一財經引述中國人民大學商學院教授周華表示，這次檢查和處罰屬於財會監督的常規性工作，中國財政部去年出爐的「會計師事務所監督檢查辦法」明確對規模以上會計師事務所原則上每年檢查一次，實施常態化的「嚴監管」。

中央財經大學會計學院黨委書記、教授劉俊勇則說，概括來說是德勤對於央企華融過於信任，省略了一些應該做的審計程序，遺漏了一些應該獲取的審計證據，最終發表了不恰當的審計意見。不過，財政部認定德勤存在嚴重審計缺陷，但沒有界定為「審計失敗」，顯示德勤沒有與華融合謀或串通舞弊。

首都經濟貿易大學華僑學院院長、會計學教授李百興認為，財政部對華融和德勤的嚴厲處罰以及出爐相關政策文件，體現了從嚴追責問責，釋放了財會監督「嚴監管」訊號。

李百興也指出，財政部對會計師事務所和註冊會計師的監督檢查將常態化，日後無論是國際四大會計師事務所或中國國內大型會計師事務所，都有可能為自身違法行為受到嚴厲行政處罰。

李百興分析，華融此前已因違法違規而被行政處罰，部分管理人員受到嚴厲的刑事處罰。在此情況下，財政部依監管職責對華融是否遵守會計法進行監督檢查，是必須履行的職責。德勤是為華融提供審計服務的會計師事務所，在財政部對華融進行監督檢查時，必然要對德勤執業行為進行檢查。

對於處罰力度，李百興認為總體上體現了從嚴監管，對德勤的罰款金額較大，應是財政部認定德勤的違法所得金額較大，並處以較高倍數的罰款所致。

李百興認為，財政部對德勤的處罰留有餘地，只要德勤北京分所一段時間內不對外簽發審計報告即可，預計德勤也有準備，會將北京分所的審計業務由德勤總所或其他分所來完成。

華融是中國財政部旗下央企，目前已淪為高風險公司。2020年華融歸於股東的淨虧損高達1029.03億元；前董事長賴小民被控巨貪17.88億餘元，已於2021年1月執行死刑。

據中國財政部數據，四大國際會計師事務所資誠（PwC）、安永（EY）、安侯建業（KPMG）以及德勤（Deloitte）2021年在中國的業務收入共達206億元。（編輯：周慧盈/李雅雯）1120319