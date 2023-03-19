上海老牌麵包店克莉絲汀負債2.5億 門市全數歇業

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）曾是台資企業的上海老牌連鎖麵包店克莉絲汀，去年因財務問題陸續關閉門市，並在去年底暫停所有門市營運，目前負債達人民幣5700萬元（約新台幣2.5億元），不少供應商已訴諸法律。

綜合第一財經、新京報報導，克莉絲汀於本月10日發布公告表示，由於受到COVID-19疫情，集團業務受到嚴重打擊，雖然積極調整生產及銷售策略，仍然不足以支應各種應付款項，包含支付店面租金、供應商貨款與員工薪資，均有延誤。截至今年2月底，拖欠金額約為人民幣5700萬元。

由於拖欠貨款，目前已有部分供應商訴諸法律，凍結了克莉絲汀的銀行帳戶。據公告，被凍結的金額介於350萬元至400萬元。目前企業仰賴股東的貸款維持營運。

據報導，目前位在上海的克莉絲汀總部大門深鎖，且因為積欠約12萬元的房租，遭房東告上法院。相關案件將於5月底於法院開庭審理。

據克莉絲汀近年的財報顯示，營運情形一直不佳，自2013年到2021年，已連續9年虧損。且克莉絲汀的門店數目一直在減少。2019年關閉了117家店、2020年關閉了99家店、2021年關閉了55家店。

據公告指出，克莉絲汀已從2022年12月起，關閉旗下所有零售門市。

過去克莉絲汀被稱為「上海人的回憶」，然而近年躍上新聞版面均與財務問題及股東間的紛爭有關。

一名上海本地人告訴中央社，小時候確實常在街上看到克莉絲汀的店面，雖然不見得喜歡吃這個牌子的麵包，但至少「現在想起來，是有這樣的事」。只是離開上海讀書，再回來後就發現這些店已經幾乎沒有了。

公開資訊顯示，克莉絲汀是1993年由台商羅田安在上海創立，曾被視為是台資麵包店的代表之一，全盛時期在上海擁有543家門店，全中國的門市超過1000家，並在2012年2月在港股上市。

然而過去幾年間歷經股權轉移、經營權之爭，羅田安持股大幅下降，已非實質值控制人與董事會成員，克莉絲汀早已褪去台資色彩。（編輯：張淑伶）1120319