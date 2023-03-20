更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平2/300
首頁 / 兩岸

陪同習近平訪俄 蔡奇接任中共中央辦公廳主任

2023/3/20 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）央視報導，中國國家主席習近平台北時間今天下午已飛抵莫斯科展開訪俄行程。根據播報，同行者包括中共中央書記處書記、「中央辦公廳主任」蔡奇，證實蔡奇已取代丁薛祥接掌中辦主任。

習近平上午飛離北京、下午抵達莫斯科的消息，成為今晚央視新聞聯播的頭條新聞，但未播出畫面，僅有主播旁白。其中提到，陪同出行者依序為蔡奇、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國國務委員兼外交部長秦剛。

在播報蔡奇及王毅的頭銜時，主播除依例分別報出中共中央政治局常委、政治局委員的身分外，在播報蔡奇的頭銜時，還播報了已為外界所知的「中共中央書記處書記」，以及首度提及的「中共中央辦公廳主任」。而前任中辦主任的丁薛祥，日前已由中國全國人大會議推選為中國國務院排名第一的副總理。

星島日報6日發表文章指出，中共20大閉幕後，中共中央高層人事逐步明確，唯有中辦主任一職未定，仍由丁薛祥以中辦主任身分陪伴總書記習近平左右。

中央辦公廳是中共中央的中樞機構，除負責文書、會議、傳達、機要、信息、調研工作，還負責高層領導人安全警衛、醫療保健，以及管理密碼、檔案、後勤服務等，使中辦主任素來有「中南海大管家」之稱，前提是必須獲得領導人的絕對信任。

歷史上，前中國國務院總理溫家寶、前中國國家副主席曾慶紅、前中國全國人大委員長栗戰書都擔任過中辦主任，且這3人事後出任上述要職時都兼任中共中央政治局常委，足見這一職務的重要性。（編輯：邱國強）1120320

#蔡奇
#中共中央辦公廳
#習近平
蔡奇
港媒：蔡奇可望出任中共中央辦公廳主任
習近平
習近平抵莫斯科展開國是訪問 將與蒲亭會面烏克蘭焦急觀望習近平訪俄 憂心中國插手軍援
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
習近平抵莫斯科展開國是訪問 將與蒲亭會面