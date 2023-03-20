陪同習近平訪俄 蔡奇接任中共中央辦公廳主任

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（中央社台北20日電）央視報導，中國國家主席習近平台北時間今天下午已飛抵莫斯科展開訪俄行程。根據播報，同行者包括中共中央書記處書記、「中央辦公廳主任」蔡奇，證實蔡奇已取代丁薛祥接掌中辦主任。

習近平上午飛離北京、下午抵達莫斯科的消息，成為今晚央視新聞聯播的頭條新聞，但未播出畫面，僅有主播旁白。其中提到，陪同出行者依序為蔡奇、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國國務委員兼外交部長秦剛。

在播報蔡奇及王毅的頭銜時，主播除依例分別報出中共中央政治局常委、政治局委員的身分外，在播報蔡奇的頭銜時，還播報了已為外界所知的「中共中央書記處書記」，以及首度提及的「中共中央辦公廳主任」。而前任中辦主任的丁薛祥，日前已由中國全國人大會議推選為中國國務院排名第一的副總理。

星島日報6日發表文章指出，中共20大閉幕後，中共中央高層人事逐步明確，唯有中辦主任一職未定，仍由丁薛祥以中辦主任身分陪伴總書記習近平左右。

中央辦公廳是中共中央的中樞機構，除負責文書、會議、傳達、機要、信息、調研工作，還負責高層領導人安全警衛、醫療保健，以及管理密碼、檔案、後勤服務等，使中辦主任素來有「中南海大管家」之稱，前提是必須獲得領導人的絕對信任。

歷史上，前中國國務院總理溫家寶、前中國國家副主席曾慶紅、前中國全國人大委員長栗戰書都擔任過中辦主任，且這3人事後出任上述要職時都兼任中共中央政治局常委，足見這一職務的重要性。（編輯：邱國強）1120320