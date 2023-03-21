德勤被處罰後 中國財政部展開全國財會監督行動

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（中央社台北21日電）中國對有「嚴重審計缺陷」的全球四大會計師事務所之一的德勤祭出重罰後，中國財政部展開全國性財會監督專項行動，表示要嚴查財務舞弊、財務數據造假及「陰陽報告」等。

第一財經報導，中國財政部20日召開財會監督專項行動和預算執行監督專項行動動員部署會，強調各中央部門、各級財政部門要把展開專項行動作為重要的政治任務，抓牢抓實，需「敢於動真碰硬」，嚴肅推動整改問責。

報導指出，財會監督是依法依規對國家機關、企事業單位、其他組織和個人的財政、財務、會計活動實施的監督。

當前財會監督存在一些短板，如違規使用財政資金、財務造假多發、會計訊息失真、部分仲介機構「看門人」職責失守等問題頻出，嚴重違反國家財經紀律，擾亂市場經濟秩序。

因此，近年財會監督力度強化，今年2月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於進一步加強財會監督工作的意見」。

「意見」提到要堅持從嚴從重查處財務舞弊、會計造假案件，加強監督國有企業、上市公司、金融企業等財務、會計行為，嚴查財務數據造假、「陰陽報告」及內部監督失效等突出問題。

為了落實該「意見」，財政部要求嚴厲打擊財務會計違法違規行為，展開財會監督專項行動，並要「通報典型案例，強化高壓震懾」。

中國財政部17日公布，對德勤和華融作出行政處罰，因為華融在2014至2019年度存在不同程度的內部控制和風險控制失效、會計訊息嚴重失真等問題，以及華融審計機構德勤存在嚴重審計缺陷。

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財政部暫停德勤北京分所經營業務3個月，罰款人民幣2.12億元（約新台幣9.3億元），吊銷2名德勤會計師證書，另有12人遭到行政處罰；以及對華融及其7家附屬公司分別給予10萬元頂格罰款，相關負責人也被處以罰款。

當時已有陸媒引述專家稱，當局對德勤嚴懲顯示對財會監督「嚴監管」訊號，未來對會計師事務所和註冊會計師的監督檢查將常態化。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120321