中國管理補教業持續雙減 並頒布規範財務新制

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國教育部等5個部會聯合印發「校外培訓機構財務管理暫行辦法」，明訂持續落實「雙減」，也就是減輕中小學作業和校外培訓負擔，並對校外培訓機構的財務制度做出明確要求。

據中國教育部網站消息，教育部、財政部、科技部、文化和旅遊部及體育總局5部會，聯合印發「校外培訓機構財務管理暫行辦法」（以下簡稱管理辦法）。

「管理辦法」在資金籌集、資金營運、資產和負債管理、收益分配與財務清算方面做出明確要求。比如，在資金籌集方面，明確舉辦者的出資義務和不得抽逃出資。

同時禁止上市公司、外商投資義務教育階段學科類培訓機構，禁止中小學校舉辦或參與舉辦培訓機構，而在資產和負債管理方面，規定要建立債務風險機制。

根據中國教育部消息，「管理辦法」是貫徹落實官方「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」精神，即外界稱之的「雙減」。

對於「管理辦法」頒布背景，教育部校外教育培訓監管司有關負責人表示，「雙減」前，一些校外培訓機構缺乏經濟活動風險意識，盲目追求規模擴張。

同時還把收取的學生培訓費大量挹注於銷售與廣告，用於惡性競爭，造成機構資金鏈斷裂，甚至破產倒閉，發生「卷錢跑路」等損害民眾利益問題。

此前「雙減」政策發布時，嚴重打擊中國的補教行業，如新東方營收大減80%，辭退6萬人，為找尋新出路還做了雙語直播。

今年中國兩會期間，新上任的總理李強表示，會支持民營企業發展，各方認為這給民企吃下定心丸。

新東方創辦人俞敏洪在18日的一場中國企業家論壇上還表示：「我們一直在等待領導的表態。」並稱這給予非常大的「信心」。（編輯：曹宇帆）1120324