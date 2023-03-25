香港疫情後首場遊行26日登場 申請人：史上最嚴

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（中央社台北25日電）香港將軍澳都會駅業主委員會明天將舉辦一場反對政府填海的集會遊行，已獲警方發出不反對通知書，可望成為香港疫情後第一場成功舉辦的遊行。申請人形容，這場遊行限制「史上最嚴」。

綜合香港01、星島網報導，香港警方要求遊行參加者須佩戴印有獨立編號的掛頸卡牌，人數上限為100；還要求參加者須遵守「禁蒙面法」的規定，不能佩戴口罩。

遊行申請人之一、將軍澳民生關注組召集人陳展浚形容，這次遊行限制可謂「史上最harsh（嚴厲）」，透露自己於3月7日提交申請，前後交過兩份表，與警方開會不少於7次。

陳展浚表示，按原先計劃希望申請300人遊行，最終減至100人。他說，會優先向業委會成員、業主立案法團及地區人士派發掛頸卡片，之後會預留一定數量給最受影響屋苑屋民。

陳展浚並表示，相信參與人數較為踴躍，故已制定相關安排，大會會即時解散未獲掛頸卡片的人士，並勸籲他們離開以免觸犯法例；另會安排有經驗的糾察秩序，沿途會「拉繩」隔開遊行人士及公眾人士。

他說，如果要繼續舉辦遊行，只能配合警方要求，但希望日後可以放寬限制。

港警則稱，在接獲主辦方舉辦活動的通知後，會就活動的目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等因素，作全面的風險評估，並採取相應措施處理有關公眾活動。

香港婦女勞工協會原擬3月5日舉行爭取婦女權益遊行，獲警方發出不反對通知書，原本可望成為香港疫情後第一場遊行，但在遊行前一晚突然宣布取消。

女工會事後表示，因為警方多次約見，已竭力作出修訂建議，但結果都不能如願舉行，支持該會的團體與市民都遭到壓力與警告，令女工會感到憤怒及洩氣。（編輯：楊昇儒）1120325