人口自然增加率轉負 中國勞動輸出大省社會成本增

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）中國多個勞動力輸出大省在2022年出現了人口自然增加率負成長的情形，其中四川省衰退達2.65‰，湖北與湖南也都衰退2‰以上。分析指出生育率下降和高齡化，大幅增加社會撫養成本。

據第一財經報導，近期中國各省份陸續發布2022年的人口資料，其中多個勞動輸出大省不約而同出現人口自然增加率負成長的情形，其中又以中西部的省份為主。

報導引述四川省發佈「2022年四川省國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2022年，四川省的人口自然增長率為年減2.65‰。

四川省人口學會會長、四川省社科院研究員陳井安向第一財經表示，四川人口自然增長率降為負增長，主要原因跟全國一樣，就是包括農村在內，年輕人的生育意願都在下降，導致生育率和人口自然增長率降低。

報導指出，四川省內一些城市在2019年就已經出現了人口自然增加率轉負的情況。到了2020年，已有7個城市人口自然增加率為負，分別是自貢、德陽、內江、樂山、眉山、達州和資陽市，當年人口自然增加率分為年減1.54‰、2.27‰、1.56‰、0.47‰、0.28‰、0.11‰和2.39‰。

四川省人口學會會長陳井安在報導中坦言，四川是勞動力大省和勞務輸出大省，為全國各行業提供大量勞動力，尤其是一些勞力密集的製造業。因此四川人口自然增加率轉負，對四川和全國都有影響。

除了四川之外，據河南省2022年統計公報顯示，2022年的人口自然增加率為年減0.08‰。

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湖北、安徽、湖南等勞動力輸出大省的2022年人口自然增加率分別為年減2.01‰、0.93‰、年減2.31‰；此外，重慶雖然外出工作的人口未超過千萬，但人口自然增加率也轉負，年減2.11‰。

陳井安分析，這些勞動力輸出大省人口自然增加率轉負不僅對產業和經濟產生影響，也造成社會治理問題。年輕勞動力大量輸出，老年人留在老家，此外外出工作的人在年老傷殘之後返鄉，將會導致生育率下降和高齡化加劇，增加社會撫養成本。（編輯：周慧盈）1120326