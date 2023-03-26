德勤高層向中國官員表態：完全接受處罰落實整改

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（中央社台北26日電）名列全球4大會計師事務所之一的德勤日前遭中國官方重罰後，德勤全球理事會主席舒亞玟24日在北京會見中國財政部副部長朱忠明時說，德勤方面支持且完全接受中方處罰，並將落實整改方案。

中國財政府官網今晚公布，指朱忠明係「應約」會見舒亞玟（Sharon Thorne），舒亞玟並在會見時，作上述表示。

根據公布內容，舒亞玟表示德勤全球「支持」、德勤華永「完全接受、堅決執行」中國財政部此前作出的行政處罰決定。德勤華永將制定並落實整改方案，推動提升審計質量。而德勤願意「繼續助力中國經濟高質量發展」。

公布提到，朱忠明對德勤（Deloitte）「尊重監管、服從監管」的態度表示肯定，希望德勤「正確認識問題，誠懇接受處罰，深刻吸取教訓，加強整改落實」，確實提高審計質量。

朱忠明表示，中國財政部將加強法制建設，不斷完善監管制度體系，持續打造市場化、法治化、國際化的營商環境，支持包括德勤在內的國際會計網路在中國依法開展業務。

他又說，中國財政部將同時確實加強財會監督，嚴肅財經紀律，對包括全球4大事務所在內在中國執業的會計師事務所一視同仁，依法強化對注冊會計師行業的監管，持續推動行業健康發展。

朱忠明提到，希望德勤緊抓發展機遇，發揮專業優勢，在中國會計改革、技術創新、對外交流等方面發揮積極作用。

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中國財政部17日宣布，15日決定對中國華融資產管理公司及其審計機構德勤華永會計師事務所作出行政處罰。調查結果顯示，華融2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計資訊嚴重失真等問題；德勤則存在「嚴重審計缺陷」。

中方為此給予德勤華永高達人民幣2.12億元（約新台幣9.54億元）的罰款，其北京分所業務並暫停3個月；但事件主角的華融和其7家附屬公司卻僅被罰款10萬元，引起外界質疑。德勤因此被普遍認為是美中關係緊張下，被中方立威的犧牲品。（編輯：邱國強）1120324