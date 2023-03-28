香港財政司長訪問馬來西亞 推銷大灣區投資

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（中央社記者張謙香港28日電）香港財政司司長陳茂波正在馬來西亞訪問，向當地商人推銷投資香港及粵港澳大灣區的機會。

港府公布，陳茂波昨天在馬來西亞展開訪問，期間會見了馬來西亞金融科技協會的代表，向他們介紹香港金融科技的發展，以及港方推動數字經濟和第三代網際網路發展的措施。

他表示，歡迎馬來西亞的金融科技企業來港尋找機遇，並與在港落戶的國際同業探討合作。

據公布，陳茂波也與馬來西亞全國總商會成員共進午餐，期間鼓勵馬來西亞企業積極利用香港平台，開拓中國大陸特別是粵港澳大灣區的龐大市場。

在另一個晚宴中，陳茂波呼籲馬來西亞中華總商會成員利用香港金融、貿易和專業服務和平台，開拓粵港澳大灣區市場，推動兩地經貿合作。

陳茂波今天繼續在馬來西亞訪問，傍晚將會轉往新加坡。

香港歷經3年疫情後，去年底逐步復常，港府也開始對外推銷投資香港的機會，並以東南亞和中東國家為推銷重點，包括行政長官李家超及陳茂波等高層官員都曾先後外訪。

此前有媒體分析，港府重點拉攏東南亞及中東國家，符合北京中央當前的全球外交及經貿布局方向。（編輯:陳沛冰）1120328