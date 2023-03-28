更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

河北滄縣拆除廢棄冷凍失火 11人死亡

2023/3/28 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）據官方通報，中國河北省滄縣一個廢棄冷凍昨天下午在拆除過程中發生火災，大火延燒至深夜才撲滅，事故現場搜救出11人，均無生命跡象。

滄州政府官網今天傍晚通報，27日下午2時30分許，滄縣崔爾莊鎮東村一個廢棄冷庫在拆除過程中發生火災。消防、公安等單位全力撲救，至晚間10時55分火災徹底撲滅，共搜救出11人，但均無生命跡象。

通報稱，事故發生後，河北省委、省政府主要領導第一時間作出批示，省市縣負責官員立即趕赴現場組織救援，開展善後工作。事故原因正在調查中。

中國消防科普自媒體「靠山屯閒話」今天發文附上事故現場照片。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文章指出，中國冷庫火災的傷亡事件已有多次。冷庫發生火災，通常是電氣線路出現了問題，或者是在維修、拆除、建設過程中，動用了電氣焊。由於冷庫中存在大量的聚氨脂泡沫材料，一旦發生火災，燃燒非常迅猛，同時煙氣有毒，極易導致人員傷亡。

文章並指出，滄縣政府的通報指火災發生在廢棄冷庫的拆除過程中，因為拆除過程中往往動用明火，且現場人員多，分佈在不同位置，起火後蔓延速度快，在高溫和毒煙作用下，如果現場人員未得到及時疏散，或盲目救火，都會導致大量傷亡。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120328

#河北
#滄縣
#冷庫
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族