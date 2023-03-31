中國三大航空公司去年虧損慘 今年可望回暖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）受疫情影響及各國管控，中國國航、東航及南航等3大航空公司2022年共虧損人民幣（下同）1086億元（約新台幣4880億元），專家說，隨著走出疫情，民航業正快速回暖，今年可望扭轉虧損。

陸媒澎湃新聞今天報導，中國國際航空以及中國東方航空於3月30日披露年報，再加上先前的南方航空年報，2022年3大航空公司合計共虧損1086.67億元。

中國3大航空公司在2019年以前都是盈利，受疫情影響2022年民航業持續陷入低谷，中鼎研究院交通運輸和新能源研究員史燁彬對證券日報表示，全年累計旅客運輸量年減43%，再加上國際油價高升、維護成本上漲等，加劇了航空公司成本壓力。

史燁彬指出，2020年至2022年，國航、東航、南航3大航空公司3年的虧損額，比2003年至2019年這17年的合計利潤還多579億元，核心原因是疫情的影響以及各國對出入境的管控。

至於今年3大航的業績表現，史燁彬認為，隨疫情防控措施調整以及全球各個國家陸續開放出入境，旅遊以及出境需求增加，加上2022年低基期影響，國內民航公司業績有望大幅增長。

廣州民航職業技術學院副教授綦琦表示，今年已有多個跡象顯示民航業正在快速回暖，預計2023年業績整體扭轉虧損有望。

綦琦舉例，據民航局數據顯示，今年2月旅客運輸量4320萬人次，年增38%，其中，國內航線旅客運輸量4249.5萬人次，年增36.1%。依趨勢來看，各航空公司正在加強載運量，整體觀察今年業績可望扭轉虧損情況。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120331