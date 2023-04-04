中國首季地方發債9.3兆元 年增率15.6%

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（中央社記者李雅雯台北4日電）中國地方政府第1季發債約人民幣2.1兆元（約新台幣9.3兆元），年增率15.6%，其中以新增債券為主，用於基礎設施、民生專案等建設。

據第一財經4日報導，中國地方政府唯一合法舉債管道是發行地方政府債券，公開數據顯示，今年第1季發行地方政府債券約2.1兆元，較去年同期成長15.6%。

按用途分，地方政府債券可分為新增債券、再融資債券。新增債券主要是用於基礎設施等重大專案、民生專案等建設，第1季地方政府債券以新增債券為主，發行約1.67兆元，年增率6.3%。

新增債券中，地方政府專項債券（專項債）發行約1.36兆元，年增率4.5%。專項債主要投向有一定收益的公益性專案，專項債是政府帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段。

2020年以來，新增專項債規模均保持在3兆元以上高位。今年新增專項債規模約3.8兆元，目前第1季實際發行進度達36%；專項債資金主要用於基礎設施。

據財政部數據，今年1、2月新增專項債分別用於市政和產業園區基礎設施2757億元（占新增發行總額33%）、社會事業1538億元（占19%）、交通基礎設施1320億元（占16%）、保障性安居工程1271億元（占15%）、農林水利753億元（占9%）。

報導引述中央財經大學教授溫來成意見表示，今年以來地方政府債券發行進度比較快，這反映了積極財政政策加大力度提升效果，加大財政支出力度，促進經濟增長。

溫來成指出，與往年不同，今年專項債新增兩大細分投向領域，分別是新型基礎設施建設和新能源領域，前者為雲端運算、數據中心、傳統基建智慧化改造、國家和省級公共技術服務和數位化轉型平台；後者包括公共領域充換電基礎設施、大型風電基地等綠色低碳能源基地。

溫來成認為，目前專項債投向新型基礎設施建設（新基建）、新能源專案資金相對較少。新基建部分專案適合企業投資、有部分適合政府投資，還有介於兩者間的，政府比較謹慎；新能源專案投資規模大、建設週期長、項目較複雜，專案不成熟的話，地方不敢輕易發債。

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粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆認為，未來應優化債務的投向結構。 他說，目前投向新基建、新能源的專項債占比非常低，增加這些領域投向，一方面能夠滿足高質量發展需要，另一方面有利於提高專案收益。

除了新增專項債外，地方政府第1季新增一般債券3100多億元。一般債券主要是為沒有收益的公益性專案籌資，主要投向社會事業、交通基礎設施、市政建設、農林水利等領域。（編輯：唐佩君）1120404