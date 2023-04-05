美日荷是否協議晶片出口限制 中國要求說清楚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國代表近日在世界貿易組織（WTO）的會議上提出質疑，想確認美國、日本和荷蘭之間是否存在關於晶片出口限制的協議，並呼籲WTO對此加強監督。

陸媒央視網報導，當地時間4月3日至4日，世界貿易組織貨物貿易理事會舉行會議。中國在此次會議上，對「美國、日本和荷蘭之間關於晶片出口限制的協議」提出關切。

中國代表表示，對於媒體廣泛曝光的這一協議，目前還沒有官方信息。中國詢問這3個世貿組織成員，該協議是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？

中國代表指出，相關成員可能清楚地意識到「該協議違反了世貿組織的規則」，因此故意對該協議的內容保持低調。中國認為此協議違背了WTO的公開透明原則，要求美國、日本和荷蘭向世貿組織通報該協議和後續措施，並呼籲WTO加強對這些措施的監督。

路透社先前報導，消息人士透露，日本和荷蘭今年1月同意加入美國行列，限制小於14奈米製程的晶片製造設備出口到中國；但兩國為了不要激怒北京，並未宣布這個協議。日本從未公開承認有達成這項協議。

報導指出，美國去年10月對晶片製造工具出口到中國實施全面限制，但美國需要這類設備的關鍵供應商所屬國家日本和荷蘭加入行動，才能讓美方的限制發揮效果。

荷蘭政府3月發函給國會議員的信中提到，打算限制晶片製造設備的出口。日本政府在3月31日公布，7月開始將限制23種半導體製造設備的出口。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120405