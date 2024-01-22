中國減少對西方出口鎵鍺 分析：只是報復的起點

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）為反制美國及其盟友的科技圍堵，中國去年大幅限制鎵鍺對西方國家出口。根據中國海關總署統計，全年鎵出口額下降2/3、鍺出口額下降8%，分析稱「下降可能只是報復的起始點」。

據南華早報報導，中國在鎵、鍺兩個材料市場均擁有主導地位，鎵的產量占全球95%以上、鍺的產量占全球 60%左右。北京於去年8月起，對鎵、鍺實施出口管制，明顯是針對美國限制中國取得先進技術的反制手段。

報導提到，早在去年7月，中國就停止對美國出口鎵、鍺。綜觀去年一整年，鎵對美國的出口額較同期下降超過20%，金額35萬2710美元（約新台幣1093萬元）。然而，鍺對美國的出口額相較於同期卻大幅增加了51%，金額達698萬美元。

中國對日本出口鎵、鍺的降幅更大，其中鎵的出口額較同期衰退近3/4，僅368萬美元，鍺的出口額下降約1/3，約剩下376萬美元。

然而，在一片下降的情形之下，去年中國對俄羅斯的鍺出口成長了78%，達到1099萬美元。2022年，中國沒有向俄羅斯出口鎵，但2023年的出口額為18萬9480美元，為對美國出口額的一半以上。

報導引述中國與全球化智庫副主任高志凱表示，「中國限制這些關鍵材料出口，只是一個起點，美國應該做好充分準備，應對中國進一步報復的行動。」

他說，先進產品最能感受到這項管制的影響，對美國的高科技軍事影響更大，因為美國部分的雷達和戰機，依賴這兩種材料。

報導引述美國地質調查所的數據，2018年到2021年間，美國進口的鎵，其中有53%來自中國，德國和日本則各供應了約13%。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）受訪時分析，中國管制造成的影響反應在成本而非造成短缺，因為這些原料並不是很稀有，多數的公司都有庫存，然而管制措施將會使取得成本大幅提高。

他認為，美國與日本勢必要擴展更多的獲得管道，因為「中國很清楚自己在關鍵原料領域擁有主導地位，出口管制是對美國主導的半導體禁令所做的明顯報復。」

吳卓殷形容，「出口管制始終是一種地緣政治工具，而中國將更頻繁的使用」，如果美中關係出現「意料之外的改善」，那麼有機會回到可討價還價的情形之下，但「顯然不太可能」。（編輯：周慧盈）1130122