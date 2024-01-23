中國國安部用漫畫搶話 警示稀有礦藏被境外盯上

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（中央社記者邱國強北京23日電）近來積極爭取話語權的中國國家安全部再出新招，日前開始透過微信公眾號發表漫畫系列警示國安問題。其中，第1集即警示有「境外組織」盯上了中國境內的稀有金屬礦藏。

綜合中國媒體報導，中國國家安全部今年1月起推出名為「神隱特偵組」的漫畫系列，並在其微信公眾號上發表。首先是在7日發表的「中國人民警察節」特刊，稀有金屬篇則是繼特刊後的第1集。

根據漫畫內容，描述的是中國國安單位接到線民情報，於是派員偽裝成「驢友」（登山客）前往「西山」礦區察看，發現一夥人正在礦區外圍疑似進行勘探測繪，提取礦石樣本，「鬼鬼祟祟的，十分可疑」。

漫畫中提到，中國某大專院校研發的超級奈米晶永磁材料，就是由經營這座礦區的企業所提供。而這款材料據稱是研發「引力炮」，突破現有超導技術的關鍵材料。

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這篇漫畫中聲稱，隨著技術的快速發展，原本一些初級礦產品已成為全球稀缺的戰略資源，而中國這類礦產的儲備量非常豐富，早就被境外組織盯上。

有統計顯示，中國目前是全球最大的稀土生產國，精煉產量占全球近90%。2023年7月3日，中國商務部發布公告，依中國「出口管制法」、「對外貿易法」、「海關法」有關規定，為「維護國家安全和利益」，對鎵、鍺相關物項實施出口管制。而鎵、鍺是晶片製程中廣泛使用的材料。（編輯：周慧盈）1130123